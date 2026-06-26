La Universidad de Córdoba aprueba una oferta de empleo público con 320 plazas para 2026

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) ha aprobado este viernes la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, una convocatoria integrada por 320 plazas, de las que 270 corresponden a Personal Docente e Investigador (PDI) y 50 a Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS). Este ha sido uno de los puntos acordados en la sesión ordinaria celebrada este viernes en la que también se ha dado luz verde al 8º Plan Anual de Movilidad Nacional e Internacional y se han aprobado medidas relacionadas con la planificación académica, las ayudas al estudiantado, la investigación y la cultura universitaria.

270 plazas para Personal Docente e Investigador

Respecto a la oferta de empleo público, la mayor parte de las plazas se concentra en el ámbito docente e investigador. En total, según ha informado la UCO, se ofertan 270 plazas de PDI, repartidas entre turno libre, estabilización y promoción interna.

En concreto, la Universidad de Córdoba contempla 125 plazas de turno libre, autorizadas conforme a la tasa de reposición prevista en la normativa estatal. Dentro de este bloque se incluyen plazas para catedrático de universidad, profesorado titular de universidad, profesorado titular vinculado, profesorado permanente laboral y profesorado permanente laboral vinculado. Parte de estas plazas estarán reservadas para personas con discapacidad.

La oferta incorpora además 22 plazas para la estabilización de personal investigador doctor con certificado R3, dentro del marco del Programa Ramón y Cajal. Esta medida busca favorecer la incorporación estable de investigadores de excelencia a la Universidad. Si alguna de estas plazas no se cubriera dentro de la reserva prevista, podría ofertarse a otros investigadores de programas de excelencia, nacionales o internacionales, que cuenten con el certificado R3.

A estas plazas se suman 123 de promoción interna, todas ellas destinadas a catedrático o catedrática de universidad, con reservas específicas para personas con discapacidad.

50 plazas para personal técnico y de administración

La oferta de empleo público también incluye 50 plazas para PTGAS, el personal técnico, de gestión y de administración y servicios que sostiene buena parte del funcionamiento diario de la institución universitaria.

De ellas, 33 serán de turno libre y 17 de promoción interna. En el turno libre, la convocatoria contempla 18 plazas de personal funcionario, entre ellas puestos de la Escala de Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos, la Escala Administrativa y la Escala de Operadores. Las otras 15 plazas corresponden a personal laboral del grupo III, con una reserva para personas con discapacidad intelectual.

En cuanto a la promoción interna, se ofertan 17 plazas, divididas entre personal funcionario y personal laboral de distintos grupos. Entre ellas figuran puestos de la Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos y de la Escala de Gestión Universitaria.

Movilidad internacional

En la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno también se han abordado otros asuntos de cara al curso que viene. Otro de los principales puntos de la reunión ha sido la aprobación del 8º Plan Anual de Movilidad Nacional e Internacional para el curso 2026/2027. Según ha explicado la UCO, este plan prevé alrededor de 1.000 plazas de movilidad para estudiantes de Grado, Máster y Doctorado, así como para PDI y PTGAS.

La Universidad destinará 296.500 euros a sus programas propios de movilidad internacional UCO-Global, que complementan las ayudas europeas del programa Erasmus+. Entre las líneas previstas figuran ayudas para Iberoamérica, Asia, Estados Unidos y Canadá, además de becas vinculadas al programa Sicue para movilidad nacional.

Ayudas al estudio, cultura e investigación

El Consejo de Gobierno ha aprobado también acuerdos sobre organización académica, másteres y doctorado, formación permanente, innovación docente y ayudas al estudiantado. Entre estas últimas destacan la actualización de las bases de las Becas Santander Ayuda Económica y del Proyecto de Apoyo Socioeducativo en Las Palmeras, destinado a favorecer el acceso a la Universidad de jóvenes de este barrio cordobés.

En materia cultural y de investigación, la UCO ha dado luz verde a la creación de la Cátedra de Memoria Democrática, en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y ha actualizado distintas bases reguladoras de premios de investigación.