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Sentencia

UGT logra una "importante victoria judicial" a favor de las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio de Córdoba

El sindicato asegura que el fallo afecta a más de 2.000 trabajadoras de Atende, empresa que gestiona el servicio municipal, a las que reconoce derechos sobre jornada, descansos y pluses

UGT SP Córdoba en una concentración por las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio.

UGT SP Córdoba en una concentración por las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba obliga a corregir distintas prácticas laborales en el servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Córdoba tras estimar íntegramente una demanda de conflicto colectivo presentada por UGT Servicios Públicos (SP) Córdoba contra Atende Servicios Integrados S.L., empresa que gestiona el servicio municipal.

Según el sindicato, el fallo supone una "importante victoria judicial" que afecta a más de 2.000 trabajadoras del servicio. La sentencia reconoce derechos vinculados a la jornada laboral, los descansos, la conciliación, la contratación parcial y el cobro de complementos económicos.

La secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP Córdoba, Mari Carmen Heredia, sostiene que la resolución acredita incumplimientos del convenio colectivo del sector de ayuda a domicilio de Andalucía y obliga a modificar prácticas que, según el sindicato, venían afectando a las condiciones laborales de la plantilla.

Jornada, descansos y pluses

Entre las medidas señaladas por UGT, la empresa deberá entregar a cada trabajadora un balance semestral de horas, computar como tiempo efectivo de trabajo la recogida de material y las reuniones convocadas por la dirección, y limitar determinadas interrupciones entre servicios.

La sentencia también obliga a respetar los descansos mínimos, incluido el periodo de doce horas entre jornadas, y reconoce el derecho al cobro del plus de domingos y festivos a quienes hayan trabajado esos días, aunque después hayan disfrutado de descanso compensatorio.

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