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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El accidente laboral en la fábrica de Cunext, la oferta de empleo público de 2026 de la UCO y la campaña del Reina Sofía para combatir bulos sobre el uso de medicamentos centran la información de la tarde del viernes

Instalaciones de la nueva fábrica de Cunext Cooper en Córdoba, este viernes, después del accidente en el que han resultado heridas seis personas.

Instalaciones de la nueva fábrica de Cunext Cooper en Córdoba, este viernes, después del accidente en el que han resultado heridas seis personas. / A.J. González

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Seis personas han resultado heridas con quemaduras tras producirse un derrame de ácido sulfúrico en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext. Los afectados han sido atendidos en el Reina Sofía y cuatro de ellos ya han recibido el alta mientras que otro ha sido trasladado a la unidad de quemados del Virgen del Rocío de Sevilla. En otro orden de cosas el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba ha aprobado hoy una oferta de empleo público con 320 plazas para 2026, la mayoría de ellas, 270, para Personal Docente e Investigador (PDI) y 50 para Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS). Y en tercera instancia, el hospital Reina Sofía de Córdoba ha iniciado este viernes una campaña para combatir los bulos sobre medicamentos. Profesionales del centro hospitalario ofrecen mensajes con claves sobre el uso de fármacos en los que aconsejan no automedicarse y no interrumpir los tratamientos.

Además, destacamos estas otras noticias:

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