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La actualidad del viernes 26 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La importancia del diagnóstico precoz en el cáncer de mama, la plena inserción de los jóvenes en La Casita y la última hora de los terremotos en Venezuela abren la persiana informativa

La especialista en Radiodiagnóstico del hospital Reina Sofía, Sara Romero, estudia una mamografía.

La especialista en Radiodiagnóstico del hospital Reina Sofía, Sara Romero, estudia una mamografía. / A.J. GONZÁLEZ

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

El Servicio de Oncología Médica del hospital Reina Sofía ha constatado, tras analizar los datos de 3.000 pacientes, que el diagnóstico precoz del cáncer posibilita reducir tratamientos y elevar la supervivencia. De hecho, el oncólogo Juan de la Haba señala que dos de cada tres nuevos casos de cáncer de mama, en el que se ha ampliado el cribado, se diagnostican en fase muy inicial. En otro orden de cosas, el centro de acompañamiento juvenil La Casita, ha conseguido la inserción social y laboral de todos los jóvenes extutelados que han pasado por sus instalaciones. Los 22 jóvenes que han pasado por el recurso municipal desde que se inauguró han encontrado vivienda y trabajo. Por último, no podemos apartar la mirada de la situación que vive Venezuela tras el doble terremoto. Ya se han contabilizado más de 118 muertos y más de 1500 desaparecidos. Te contamos, minuto a minuto, la última hora de este trágico suceso.

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