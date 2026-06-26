La actualidad del viernes 26 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La importancia del diagnóstico precoz en el cáncer de mama, la plena inserción de los jóvenes en La Casita y la última hora de los terremotos en Venezuela abren la persiana informativa
El Servicio de Oncología Médica del hospital Reina Sofía ha constatado, tras analizar los datos de 3.000 pacientes, que el diagnóstico precoz del cáncer posibilita reducir tratamientos y elevar la supervivencia. De hecho, el oncólogo Juan de la Haba señala que dos de cada tres nuevos casos de cáncer de mama, en el que se ha ampliado el cribado, se diagnostican en fase muy inicial. En otro orden de cosas, el centro de acompañamiento juvenil La Casita, ha conseguido la inserción social y laboral de todos los jóvenes extutelados que han pasado por sus instalaciones. Los 22 jóvenes que han pasado por el recurso municipal desde que se inauguró han encontrado vivienda y trabajo. Por último, no podemos apartar la mirada de la situación que vive Venezuela tras el doble terremoto. Ya se han contabilizado más de 118 muertos y más de 1500 desaparecidos. Te contamos, minuto a minuto, la última hora de este trágico suceso.
- Dos de cada tres nuevos casos de cáncer de mama en Córdoba se diagnostican en fase muy inicial
- Plena inserción social y laboral: todos los jóvenes extutelados que pasan por La Casita de Córdoba encuentran vivienda y trabajo
- Terremoto en Venezuela, en directo | Al menos 235 muertos y 4.300 heridos, según los últimos datos
Además, destacamos estas otras noticias:
Terremotos en Venezuela
- Córdoba mira a Venezuela tras el terremoto: "No sabías si te esperaba la muerte de un lado o del otro"
- El Ayuntamiento de Córdoba activará ayudas de emergencia para la atención de los damnificados por los terremotos en Venezuela
- Tres bomberos de la Diputación de Córdoba acudirán a Venezuela para colaborar en las tareas de rescate de personas tras el terremoto
Córdoba ciudad
- Defensa ya tiene empresas para dirigir las obras de construcción de la Base Logística del Ejército en Córdoba
- Multan con 300 euros a Rafi Crespín por difundir un vídeo político en Facebook en la jornada de reflexión del 17M
- La economía cordobesa crecerá un 1,6% en 2026, por debajo de la media andaluza pese al tirón de vivienda y exportaciones
Cultura
- Vicente Amigo abre el 45º Festival de la Guitarra con un paseo de gracia que abraza a Córdoba
- Empieza la temporada de cine de verano en Córdoba con 'Torrente, presidente' en el Coliseo San Andrés: "Abrimos con ilusión y mucho esfuerzo"
Salud
- Los lazos que unen a la plantilla del hospital Reina Sofía de Córdoba: sagas familiares y vocación marcan los 50 años de historia del centro
Provincia
- Un millar de personas se concentra contra la planta de biogás en Baena con el apoyo del Ayuntamiento
- Infrico celebra su 40 aniversario en plena expansión internacional y con la ampliación proyectada de sus instalaciones en Lucena
Deportes
España
- Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
- «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
- Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: 'Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado
- Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
- Un amplio dispositivo del Infoca lucha para extinguir el incendio en Las Jaras de Córdoba, que ya está estabilizado
- Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
- Accidente en Córdoba: dos atrapados al volcar un coche tras una colisión en la avenida de Barcelona
- Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas de Córdoba en pleno aviso amarillo