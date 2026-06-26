El Servicio de Oncología Médica del hospital Reina Sofía ha constatado, tras analizar los datos de 3.000 pacientes, que el diagnóstico precoz del cáncer posibilita reducir tratamientos y elevar la supervivencia. De hecho, el oncólogo Juan de la Haba señala que dos de cada tres nuevos casos de cáncer de mama, en el que se ha ampliado el cribado, se diagnostican en fase muy inicial. En otro orden de cosas, el centro de acompañamiento juvenil La Casita, ha conseguido la inserción social y laboral de todos los jóvenes extutelados que han pasado por sus instalaciones. Los 22 jóvenes que han pasado por el recurso municipal desde que se inauguró han encontrado vivienda y trabajo. Por último, no podemos apartar la mirada de la situación que vive Venezuela tras el doble terremoto. Ya se han contabilizado más de 118 muertos y más de 1500 desaparecidos. Te contamos, minuto a minuto, la última hora de este trágico suceso.

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