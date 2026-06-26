El sistema sanitario de Córdoba refuerza su plantilla de verano, aunque sin alcanzar el 100% de cobertura

El sistema sanitario en Córdoba afronta el periodo estival con un plan de refuerzos de personal que sigue en marcha, aunque todavía no alcanza el 100% de cobertura en todas las categorías profesionales debido a las dificultades para completar determinadas plazas, según ha expuesto el gerente del Hospital Reina Sofía, Francisco Triviño, en el marco de la presentación de la campaña divulgativa contra los bulos del centro.

La planificación de verano abarca tanto el hospital Reina Sofía como el Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir, con el objetivo de garantizar la atención asistencial durante los meses en los que tradicionalmente aumenta la presión organizativa por las vacaciones del personal sanitario.

En este sentido, desde la dirección se ha explicado que la oferta de contratación de refuerzos continúa abierta y en proceso de incorporación, con especial orientación a la división de Enfermería, donde la cobertura es prácticamente completa en el ámbito de la Atención Primaria, a falta de las últimas incorporaciones.

El gerente del Reina Sofía, Francisco Triviño. / AJ González

Sin embargo, la situación es más compleja en el caso de los facultativos, donde la disponibilidad de profesionales en el mercado impide alcanzar el 100% de las plazas previstas, pese a las contrataciones realizadas para reforzar la plantilla.

Entre estas incorporaciones destacan 13 médicos de familia procedentes de la última promoción de residentes que han finalizado su formación y se han integrado en el sistema sanitario del distrito, lo que contribuye a aliviar en parte el impacto de las jubilaciones y la carga asistencial.

Aun así, la cobertura global de la plantilla se sitúa en torno al 75-80%, una cifra que, según la dirección sanitaria, se encuentra dentro de los márgenes habituales de planificación para este periodo estival.