Siniestro laboral
Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba
Los trabajadores han sido trasladados al hospital tras un incidente ocurrido en las instalaciones de la carretera de Granada, cuyas causas investiga la Guardia Civil
Seis personas han resultado heridas con quemaduras tras producirse un derrame de ácido sulfúrico en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext, situada en la carretera de Granada (N-432), y han sido trasladados al hospital Reina Sofía de Córdoba.
El suceso se ha registrado en torno a las 11.25 horas de este viernes y, según confirma el 112, se había producido una fuga de ácido en una instalación industrial y había varios heridos. Las causas están siendo investigadas por la Guardia Civil, según han confirmado a Diario CÓRDOBA fuentes del instituto armado.
Emergencias atiende a los afectados en la fábrica de Cunext
Hasta el lugar del accidente se han desplazado los servicios de emergencia, que han atendido inicialmente a los trabajadores heridos en las propias instalaciones antes de proceder a su traslado al hospital Reina Sofía, donde han quedado ingresados para su valoración y seguimiento.
De momento, no ha trascendido el estado de salud de los seis trabajadores ni el alcance concreto de las lesiones sufridas. Tampoco se han facilitado detalles sobre la naturaleza del incidente ocurrido en la planta.
La Guardia Civil investiga las causas del accidente
La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer el origen del accidente, ya que la fábrica se encuentra dentro de su demarcación. Al lugar también acudieron agentes de la Policía Local de Córdoba y de la Policía Nacional, que colaboraron en el dispositivo desplegado tras el aviso.
El 1112 ha informado de los hechos al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.
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