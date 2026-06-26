El programa Córdoba Next acerca la inteligencia artificial y el emprendimiento digital a más de 350 estudiantes cordobeses

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), apoya el programa Córdoba Next: Emprendiendo en Digital, una iniciativa desarrollada por la Asociación de Gamers, Desarrolladores y Diseñadores de Videojuegos de Córdoba Gamers ON que ya ha acercado la inteligencia artificial, el emprendimiento digital y las nuevas profesiones tecnológicas a más de 350 estudiantes cordobeses.

El proyecto se desarrolla dentro de la línea de ayudas del Imdeec dirigida a Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) y tiene como objetivo conectar al alumnado de Formación Profesional de ramas tecnológicas con el mercado laboral, fomentar la innovación y contribuir a que el talento joven de Córdoba encuentre oportunidades profesionales en la propia ciudad.

Hasta ahora, las actividades presenciales e itinerantes han llegado a centros como Medac, Colegio Calasancio, IES Gran Capitán, CES Ramón y Cajal, IES Trassierra e IES Ángel de Saavedra, con una participación media de unos 60 estudiantes por centro.

Inteligencia artificial, automatización y emprendimiento

Los talleres de inteligencia artificial y automatización están siendo los más demandados por los centros educativos. Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, estas sesiones se adaptan al perfil de cada ciclo formativo y aplican la IA a procesos reales de trabajo en sectores con alta empleabilidad, como el desarrollo web, las aplicaciones móviles y multiplataforma y el diseño de videojuegos.

El programa combina charlas divulgativas sobre la evolución del sector tecnológico con dinámicas colaborativas en las que el alumnado trabaja en equipo para diseñar ideas de negocio con base tecnológica. La finalidad es que los jóvenes no solo conozcan las nuevas herramientas digitales, sino que también aprendan a transformarlas en proyectos profesionales o empresariales.

La presidenta de Gamers ON, Olga Reus, ha destacado que esta es ya la tercera edición del proyecto junto al Imdeec y ha subrayado la importancia de mantener el respaldo institucional para “seguir apostando por el emprendimiento digital entre la juventud”.

Actividades en el CIMI Medina Azahara

Como cierre del programa, Córdoba Next extiende este mes de junio sus actividades al Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) Medina Azahara, con sesiones dirigidas a grupos de entre 16 y 20 jóvenes. Esta acción busca acercar herramientas de productividad y tecnología a chicos en contextos de especial vulnerabilidad, reforzando la igualdad de oportunidades en el acceso a sectores estratégicos.

Olga Reus ha explicado que, para ampliar la formación en competencias digitales, este año la actividad en el CIMI está centrada en el uso ético de la inteligencia artificial y en sus aplicaciones al ámbito empresarial.

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La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha defendido el carácter inclusivo de esta línea de ayudas y ha señalado que proyectos como este demuestran que “el ecosistema digital y la innovación no deben tener barreras”. Según Torrent, llevar el programa al CIMI Medina Azahara permite ofrecer herramientas reales de motivación, inserción y futuro profesional a colectivos con mayores dificultades de acceso.