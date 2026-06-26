El PP clama desde Córdoba contra Pedro Sánchez y pide su dimisión: "España es una anomalía democrática por este Gobierno"

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha exigido este viernes la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como la convocatoria de elecciones. En un acto celebrado en Córdoba para presentar el segundo Foro de Diputaciones del PP, que tendrá lugar la semana que viene en Castellón, Bendodo ha dicho que "España es una anomalía democrática por culpa de este Gobierno", recordando que ya van tres años de presupuestos prorrogados. A juicio del popular, esto no es más que un "incumplimiento" de la Constitución y ha asegurado que a Sánchez "le da igual ocho que ochenta" con tal de mantenerse en el poder.

Bendodo ha incidido en que este jueves, la mayoría del Congreso -a través de una cuestión de confianza- ha instado al presidente a dimitir y a convocar elecciones. "El mismo Congreso que le invistió presidente le ha dicho que tiene que dimitir y convocar elecciones", ha insistido el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, que ha aludido directamente al PSOE para pedir al partido que ponga "límites" a su secretario general. "Le pedimos que levante la voz por la decencia de España y de lo que fue el PSOE", ha incidido.

José Antonio Nieto, Araceli Cabello, José María Bellido y Antonio Repullo durante el acto del PP, celebrado en el hotel Hesperia. / A. J. GONZÁLEZ

Elías Bendodo: "Sánchez ya está solo"

Bendodo considera que Pedro Sánchez "ya está solo" porque "todos los que le dieron el apoyo para ser presidente lo han abandonado". En su opinión, al presidente del Gobierno "ya solo le quedan la corrupción". En este punto, Bendodo ha hablado del exfiscal general del Estado, de Ábalos, de la mujer de Sánchez o de José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre este último ha dicho que "estaba en el puente de mando del sanchismo" y que era "el vicepresidente en la sombra". A Zapatero, ha agregado, "no es que lo hayan cogido con el carrito del helado, es que lo han cogido con el camión entero".

Hacia la investidura de Juanma Moreno y con la victoria de Feijóo en el horizonte

Por su parte, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha señalado que el objetivo del partido en estos momentos pasa por la investidura de Juanma Moreno como presidente de Andalucía. Según Repullo, "el único candidato que tiene la posibilidad de ser presidente es Juanma y estoy convencido de que lo vamos a conseguir". El popular también ha adelantado que tras conseguir la investidura de Moreno, la siguiente tarea será que "Alberto Núñez Feijóo sea presidente de España".

Elías Bendodo y Antonio Repullo, antes del acto. / A. J. GONZÁLEZ

Sobre el foro que se celebrará la semana que viene, el secretario general del PP de Andalucía ha señalado que España vive ahora "uno de los momentos más sensibles" desde el ámbito político, y entiende que "lo mejor para combatir" ese momento, que ha resumido en la palabra "sanchismo", es el "municipalismo".

Adolfo Molina: "El PP es el gran partido de los cordobeses"

El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha sido el encargado de abrir el acto y durante su intervención ha valorado el trabajo realizado por el PP allí donde gobierna y, especialmente, en la provincia de Córdoba. Molina ha señalado que el 70% de los cordobeses vive en un municipio gobernado por el PP y ha incidido en que en las últimas grandes convocatorias electorales los populares han sido vencedores. En opinión de Molina, "El PP es el gran partido de los cordobeses" y ha puesto como ejemplo el trabajo de José María Bellido al frente del Ayuntamiento de Córdoba capital o el de Salvador Fuentes al frente de la Diputación de Córdoba.

Elías Bendodo y Adolfo Molina. / A. J. GONZÁLEZ

Mesa redonda

Tras la presentación ha tenido lugar la mesa redonda Las Diputaciones del Futuro: liderazgo territorial, innovación y respuesta a los grandes desafíos locales, moderada por Salvador Fuentes, y que ha contado con las intervenciones de José Antonio García, presidente de la Diputación de Almería; Francisco Rodríguez, presidente de la Diputación de Granada; José Manuel Zamora, vicepresidente de la Diputación de Huelva; Cristóbal Ortega, vicepresidente primero de la Diputación de Málaga; y Vanesa Beltrán, diputada provincial en la Diputación de Cádiz.