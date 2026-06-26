La Policía detiene en Córdoba a un fugitivo de Barrio 18 buscado por el Gobierno de Bukele por homicidio y otros delitos

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un fugitivo reclamado por el Gobierno de Nayib Bukele por su presunta implicación en un asesinato vinculado a la organización criminal Barrio 18.

El arrestado, miembro activo de la clica Taynis Locos Sureños (TLS) dentro de Barrio 18, se encontraba en paradero desconocido desde el año 2019. Sobre él pesaba una orden internacional de detención por parte de las autoridades salvadoreñas, así como un mandamiento de ingreso en prisión emitido por la Audiencia Nacional, paso previo a su extradición.

Oculto en Córdoba: perfil bajo para evitar ser pillado

La investigación arrancó a comienzos del pasado mes de junio, después de que los agentes de la Policía Nacional recibieran información que situaba al reclamado en territorio español. Las pesquisas apuntaron rápidamente a la provincia de Córdoba, donde el fugitivo habría tratado de pasar desapercibido manteniendo un perfil extremadamente bajo: sin trabajo conocido, sin apenas vida social y con salidas a la calle muy esporádicas y en horarios poco habituales.

Los investigadores fueron estrechando el cerco durante semanas hasta lograr confirmar plenamente su identidad. A partir de ese momento se estableció un dispositivo de vigilancia discreto que permitió su localización definitiva. El arresto se produjo en una de las pocas salidas que el individuo realizaba a la vía pública, sin que opusiera resistencia.

Tras su detención, fue puesto a disposición judicial e ingresó en prisión a la espera de que se tramiten los procedimientos de extradición solicitados por El Salvador.

Vehículo Policía Nacional. / Córdoba

Guerra territorial: el asesinato de un miembro de la Mara Salvatrucha

Según las autoridades salvadoreñas, el detenido formaba parte activa de Barrio 18 y estaría vinculado a una trayectoria delictiva que incluye homicidios, robos, extorsiones, agresiones sexuales y tráfico de drogas. En concreto, se le atribuye su participación en un asesinato relacionado con la violenta rivalidad territorial entre Barrio 18 y la organización rival Mara Salvatrucha (MS-13), un conflicto que sigue siendo uno de los principales focos de violencia en el país centroamericano.

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El caso se enmarca en la estrategia del Ejecutivo de Nayib Bukele contra las estructuras de maras y en la cooperación internacional para la persecución de fugitivos vinculados al crimen organizado.