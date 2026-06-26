Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PP contra Pedro SánchezTerremoto VenezuelaCáncer de mamaAccidente CunextCarrera oficialPP contra Pedro SánchezFestival de la GuitarraColiseo San AndrésLa Casita CórdobaCalor CórdobaAgenda 'finde'Córdoba-VenezuelaBomberos VenezuelaIncendio en Las JarasObras BLETOposiciones SAS
instagramlinkedin

Sucesos

La Policía detiene en Córdoba a un fugitivo de Barrio 18 buscado por el Gobierno de Bukele por homicidio y otros delitos

El arrestado está presuntamente implicado en un asesinato vinculado a la rivalidad territorial con Mara Salvatrucha, así como en delitos de robo, tráfico de drogas o agresión sexual

Traslado de presos acusados de pertenecer a las maras, en El Salvador.

Traslado de presos acusados de pertenecer a las maras, en El Salvador. / Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un fugitivo reclamado por el Gobierno de Nayib Bukele por su presunta implicación en un asesinato vinculado a la organización criminal Barrio 18.

El arrestado, miembro activo de la clica Taynis Locos Sureños (TLS) dentro de Barrio 18, se encontraba en paradero desconocido desde el año 2019. Sobre él pesaba una orden internacional de detención por parte de las autoridades salvadoreñas, así como un mandamiento de ingreso en prisión emitido por la Audiencia Nacional, paso previo a su extradición.

Oculto en Córdoba: perfil bajo para evitar ser pillado

La investigación arrancó a comienzos del pasado mes de junio, después de que los agentes de la Policía Nacional recibieran información que situaba al reclamado en territorio español. Las pesquisas apuntaron rápidamente a la provincia de Córdoba, donde el fugitivo habría tratado de pasar desapercibido manteniendo un perfil extremadamente bajo: sin trabajo conocido, sin apenas vida social y con salidas a la calle muy esporádicas y en horarios poco habituales.

Los investigadores fueron estrechando el cerco durante semanas hasta lograr confirmar plenamente su identidad. A partir de ese momento se estableció un dispositivo de vigilancia discreto que permitió su localización definitiva. El arresto se produjo en una de las pocas salidas que el individuo realizaba a la vía pública, sin que opusiera resistencia.

Tras su detención, fue puesto a disposición judicial e ingresó en prisión a la espera de que se tramiten los procedimientos de extradición solicitados por El Salvador.

Archivo - Vehículo Policía Nacional

Vehículo Policía Nacional. / Córdoba

Guerra territorial: el asesinato de un miembro de la Mara Salvatrucha

Según las autoridades salvadoreñas, el detenido formaba parte activa de Barrio 18 y estaría vinculado a una trayectoria delictiva que incluye homicidios, robos, extorsiones, agresiones sexuales y tráfico de drogas. En concreto, se le atribuye su participación en un asesinato relacionado con la violenta rivalidad territorial entre Barrio 18 y la organización rival Mara Salvatrucha (MS-13), un conflicto que sigue siendo uno de los principales focos de violencia en el país centroamericano.

Noticias relacionadas

El caso se enmarca en la estrategia del Ejecutivo de Nayib Bukele contra las estructuras de maras y en la cooperación internacional para la persecución de fugitivos vinculados al crimen organizado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
  2. «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
  3. Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: 'Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado
  4. Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
  5. Un amplio dispositivo del Infoca lucha para extinguir el incendio en Las Jaras de Córdoba, que ya está estabilizado
  6. Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
  7. Accidente en Córdoba: dos atrapados al volcar un coche tras una colisión en la avenida de Barcelona
  8. La oferta de viviendas turísticas cae en picado en Córdoba por las cancelaciones, la moratoria y el rechazo vecinal

La Policía detiene en Córdoba a un fugitivo de Barrio 18 buscado por el Gobierno de Bukele por homicidio y otros delitos

La Policía detiene en Córdoba a un fugitivo de Barrio 18 buscado por el Gobierno de Bukele por homicidio y otros delitos

La parcelación de El Aljarafe, en Córdoba capital, avanza en la aprobación de su plan especial para tener servicios básicos

La parcelación de El Aljarafe, en Córdoba capital, avanza en la aprobación de su plan especial para tener servicios básicos

Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba

Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba instala dos semáforos 'foto-rojo' en la calle Rafael Rivas Gómez, en la zona de Turruñuelos

El Ayuntamiento de Córdoba instala dos semáforos 'foto-rojo' en la calle Rafael Rivas Gómez, en la zona de Turruñuelos

El sistema sanitario de Córdoba refuerza su plantilla de verano, aunque sin alcanzar el 100% de cobertura

El sistema sanitario de Córdoba refuerza su plantilla de verano, aunque sin alcanzar el 100% de cobertura

Hacemos Córdoba denuncia la paralización de dos plantas de tratamiento de residuos de Sadeco

Hacemos Córdoba denuncia la paralización de dos plantas de tratamiento de residuos de Sadeco

Córdoba se prepara para una nueva ola de calor: estos son los días con los termómetros disparados

Córdoba se prepara para una nueva ola de calor: estos son los días con los termómetros disparados

El hospital Reina Sofía combate los bulos sobre fármacos: "El nivel de desinformación es muy alto y son muy inconscientes"

Tracking Pixel Contents