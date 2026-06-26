Plena inserción social y laboral: todos los jóvenes extutelados que pasan por La Casita de Córdoba encuentran vivienda y trabajo

El centro de acompañamiento juvenil La Casita de Córdoba, el recurso municipal que se inauguró en abril de 2024, ha conseguido la inserción social y laboral de todos los jóvenes extutelados que han pasado por sus instalaciones. En La Casita, que cuenta con diez plazas residenciales, no solo se proporciona un alojamiento seguro sino la oportunidad de aprender a convivir con iguales, a usar los ingresos de que disponen con cabeza, a atender de forma disciplinada su formación y a prepararse para el mercado laboral.

La Fundación Don Bosco, encargada de la gestión, lleva ya dos años acompañando a las personas que pasan por las instalaciones con proyectos personalizados destinados a mejorar la empleabilidad de los usuarios y conseguir que alcancen una vida autónoma. Según los datos aportados por el Ayuntamiento de Córdoba, el recurso ha puesto en marcha una serie de procesos de formación, acceso al empleo y emancipación "destinados a favorecer que cada joven pueda construir un proyecto de vida estable e independiente". Desde que echó a andar, han atendido a 22 jóvenes de entre 18 y 25 años de los cuales 16 son chicos y 6 son chicas. Todos ellos han seguido "un itinerario que combina el desarrollo personal, formación, orientación laboral y apoyo en el acceso a la vivienda".

Hasta ahora, trece jóvenes han culminado ya su itinerario y han alcanzado los objetivos establecidos, es decir, han accedido a una vivienda autónoma y un puesto de trabajo. Solo en el primer semestre de 2026, cuatro personas han logrado terminar su formación, han accedido al mercado laboral y han dejado La Casita. Otros nueve están en la recta final. Seis están trabajando, uno ha obtenido el título de un ciclo formativo de grado superior y dos más están realizando prácticas en empresas de Córdoba. En ese periodo, siete jóvenes más han llegado a La Casita, donde la ocupación ronda el 100% durante todo el año.

Exterior de La Casita. / Víctor Castro

Según fuentes de la organización, la estancia media prevista para realizar todo el proceso es de seis meses, aunque en algunos casos, es posible establecer una prórroga de hasta tres meses más si la situación lo exige. Las personas que pasan por La Casita son menores extutelados entre los que hay extranjeros y nacionales en situación de desamparo cuya tutela estuvo en manos de los servicios de protección hasta la mayoría de edad.

Las inserciones y las prácticas laborales se desarrollan en sectores que demandan profesionales en Córdoba como la ayuda a domicilio, la soldadura, hostelería, industria del cobre y la fabricación de puertas y limpieza, entre otros. Próximamente, se quedará libre una plaza y otro joven podrá instalarse y empezar su proceso.

Según la Fundación Don Bosco, "el trabajo en red que está desarrollando el Ayuntamiento es una de las claves del éxito de este recurso", que funciona de forma coordinada con Servicios Sociales, Protección de Menores, Casa de Acogida Municipal, Provivienda, CIC Batá, APIC, Cruz Roja y Fundación Diagrama. De esta forma, "se evita el solapamiento, se optimizan los recursos y cada joven puede recibir el apoyo que necesita en cada momento", indican.