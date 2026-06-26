La parcelación de El Aljarafe, en Córdoba capital, avanza en la aprobación de su plan especial para tener servicios básicos

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto aprobar la semana que viene el avance y documento inicial estratégico del plan especial de El Aljarafe, de cara a que esta parcelación de la ciudad pueda conseguir todos los servicios básicos. El Aljarafe es una parcelación a la que se accede desde la carretera del Aeropuerto. Ocupa unos 103.000 metros cuadrados en el entorno del aeropuerto e incluye 92 parcelas de las cuales 66 están ya construidas y 26 no tienen edificación.

El mismo paso que se da con El Aljarafe ya se ha dado con otras parcelaciones, como La Perla I y II. Todas estas urbanizaciones accederán a los servicios básicos utilizando el artículo 75 de la ley Lista, el que permite formular lo que se denomina Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial de Asentamientos Irregulares. El camino que queda por delante, eso sí, es largo.

Urbanización La Perla. / MANUEL MURILLO

Lo que aprobará Urbanismo la semana que viene

El Aljarafe -pasó igual con las otras urbanizaciones citadas- ya vio aprobado de forma inicial su plan especial, pero habrá que iniciar de nuevo el camino tras presentarse una serie de diligencias. Ahora, Urbanismo aprueba, por así decirlo, el inicio del camino, básicamente, la admisión a trámite. Lo positivo es que ya se han dado pasos en este sentido y que los propietarios ya han trabajado y tienen mucha documentación preparada para que esto no se eternice.

Una vez el consejo rector dé ese paso la semana que viene, habrá que iniciar ante la Delegación de Medio Ambiente de la Junta el procedimiento de evaluación ambiental. Lo que se apruebe por Urbanismo deberá, además, someterse a información pública y habrá que hacer una serie de consultas a varios organismos y empresas. En este caso, se hará consulta previa sobre impacto en la salud a la Delegación de Salud y se solicitarán informes a Emacsa. Todo lo que se haga, además, deberá ser informado a la Junta, a Adif, a la CHG y a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

El camino del artículo 175

El Aljarafe, La Perla, Maravillas del Aeropuerto o Campiñuela Baja Sur son algunas de las parcelaciones que han iniciado el camino que abre el artículo 175 de la ley Lista. Con este camino lo que se hace es redactar un plan especial para aplicar a la zona y así tener servicios básicos. Los vecinos deben constituirse como entidad urbanística colaboradora (realmente denominada en este caso de adecuación ambiental y territorial), como si fueran una junta de compensación y luego redactar lo que se conoce como proyecto de distribución de cargas (repartir de forma equitativa lo que cuesten las obras derivadas del plan especial). Luego vendrían las obras en sí.