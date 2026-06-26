El trastorno adictivo es una enfermedad crónica que necesita tratamiento, seguimiento y acompañamiento a lo largo de sus distintas etapas, igual que cualquier otra enfermedad. Sin embargo, muchas personas desconocen el papel fundamental que desempeña la enfermería en el proceso de recuperación.

Los profesionales de enfermería no solo se encargan de los cuidados físicos, el control de la medicación o la vigilancia del estado de salud de los pacientes. También ofrecen apoyo emocional, educación sanitaria y acompañamiento constante durante todo el proceso terapéutico, aspectos clave para favorecer una recuperación más estable y duradera.

El papel de la enfermería en la recuperación de las adicciones. / Imagen proporcionada por FHR

Los especialistas recuerdan que la atención a las adicciones debe abordarse desde un enfoque multidisciplinar, en el que médicos, psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, educadores y personal de enfermería colaboren para ofrecer una atención integral y coordinada.

Además, la cercanía y el contacto diario que mantiene la enfermería con los pacientes permite detectar necesidades, avances o dificultades de forma temprana, facilitando una intervención más personalizada y una mejor comunicación con el resto del equipo asistencial.

El papel de la enfermería en la recuperación de las adicciones / Imagen proporcionada por FHR

Otro aspecto especialmente importante es la formación en patología dual, ya que muchas personas con adicciones presentan también trastornos de salud mental asociados. Los expertos destacan que comprender ambas realidades y abordarlas de manera conjunta resulta esencial para mejorar el pronóstico y favorecer una recuperación sostenida en el tiempo.

Desde el ámbito sanitario se insiste en que la recuperación no depende únicamente de los tratamientos médicos. Escuchar, orientar, acompañar y generar confianza son herramientas que contribuyen a que las personas recuperen la esperanza y puedan construir un proyecto de vida libre de adicciones. Una atención cercana y comprensiva puede convertirse en el primer paso hacia el cambio.

El papel de la enfermería en la recuperación de las adicciones / Imagen proporcionada por FHR

Un consejo de Cristina Moreno, enfermera en Fundación Hogar Renacer.