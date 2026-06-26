Estudiantes y empresas hacen balance de la primera edición del Máster Dual en Ingeniería Agronómica de la UCO

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam) de la Universidad de Córdoba (UCO) ha celebrado en el Rectorado una jornada de balance de la primera edición del Máster Dual en Ingeniería Agronómica, una modalidad formativa que combina el aprendizaje académico con la experiencia práctica en empresas e instituciones.

Como ha informado la UCO en una nota de prensa, el encuentro ha servido para analizar los resultados de esta primera promoción, compartir experiencias entre los agentes implicados y evaluar los retos y oportunidades de un modelo que busca reforzar la conexión entre la universidad, el tejido empresarial y el sector agronómico.

La jornada ha contado con la participación de responsables de la coordinación académica, estudiantes, empresas colaboradoras y profesorado. La inauguración ha corrido a cargo de la directora de la Etsiam, María del Carmen del Campillo, y de la vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Córdoba, Cristina Aguilar, quien ha destacado que se trata de la primera promoción de la UCO que se titula con mención dual.

Formación en entornos reales de trabajo

El Máster Dual en Ingeniería Agronómica forma parte de una apuesta estratégica por adaptar la enseñanza universitaria a las necesidades del mercado laboral. En este modelo, el estudiantado desarrolla una parte relevante de su formación en entornos reales de trabajo, lo que le permite adquirir competencias técnicas, profesionales y personales antes de incorporarse plenamente al ejercicio profesional.

Durante la jornada, una de las mesas redondas se ha centrado en el proceso de creación e implantación del máster. En ella se han abordado los desafíos académicos, organizativos e institucionales que han hecho posible la puesta en marcha de esta iniciativa pionera dentro de la Universidad de Córdoba.

El alumnado también ha compartido su experiencia en primera persona, destacando el valor de combinar la formación universitaria con la actividad en empresas. Entre los aspectos señalados figuran los aprendizajes adquiridos, los retos afrontados y la oportunidad de conocer de cerca la realidad profesional del sector.

Empresas y universidad para retener talento

La participación de las empresas colaboradoras ha sido otro de los ejes de la jornada. Las entidades han expuesto su visión sobre el papel de la formación dual como herramienta para captar y desarrollar talento, así como los beneficios de mantener una relación estrecha con la universidad.

Por su parte, el profesorado tutor ha analizado el acompañamiento académico desarrollado durante el programa y ha subrayado la importancia de la tutoría para garantizar la calidad de la experiencia formativa. Este seguimiento resulta clave para que el alumnado pueda integrar de forma adecuada los conocimientos adquiridos en el aula con su aplicación en el ámbito profesional.

Con esta iniciativa, la Etsiam y la Universidad de Córdoba buscan visibilizar el valor de la formación dual para mejorar la empleabilidad, fortalecer la relación entre universidad y empresa y preparar a nuevos profesionales de la ingeniería agronómica ante los desafíos de un sector cada vez más innovador, sostenible y orientado a la rentabilidad.

La jornada ha concluido con un acto de reconocimiento a las personas e instituciones que han hecho posible la implantación de esta primera edición del Máster Dual en Ingeniería Agronómica.