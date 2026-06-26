Izquierda Unida y el PCA llama a convertir la defensa de los cines de verano en "una gran causa de ciudad"

IU y el PCA quieren que la defensa de los cines de verano de Córdoba se convierta en "una gran causa de ciudad". Así lo señalan en un comunicado en el que reclaman al Ayuntamiento de Córdoba que rectifique su posición y abra una vía de diálogo para asegurar el futuro de estos espacios históricos.

Según IU, las movilizaciones celebradas en los últimos días y la campaña de recogida de firmas, que se aproxima a las 5.000 adhesiones, aseguran, reflejan una “creciente preocupación social” por el futuro de los cines de verano de Córdoba.

Las organizaciones consideran que esta respuesta ciudadana abre una oportunidad para construir un amplio consenso social e institucional en torno a la protección de unos espacios que forman parte de la memoria colectiva, la vida cultural y la identidad de los barrios cordobeses.

“La mejor noticia de estos días es comprobar que la defensa de los cines de verano está dejando de ser un asunto de unas pocas organizaciones para convertirse en un debate ciudadano cada vez más amplio”, ha afirmado el coordinador local de IU, Javier Quijada, quien ha destacado también el papel del Distrito Centro de Izquierda Unida como impulsor de las movilizaciones y de la campaña de firmas.

Protesta convocada por IU ante el Coliseo San Andrés, el único cine de verano que abrirá esta temporada. / Víctor Castro

Desde IU y el PCA subrayan en su comunicado que la defensa de los cines de verano ha trascendido el ámbito político y se está convirtiendo en una reivindicación compartida por vecinos, colectivos culturales y asociaciones. En este sentido, valoran las iniciativas surgidas desde Hacemos Córdoba, así como las propuestas de colectivos como CineCercano y la Asociación Vecinal La Fuenseca, Santa Marina y Orive.

IU y el PCA hacen un llamamiento al alcalde y al conjunto del gobierno municipal para que “abandonen una posición pasiva y abran de manera inmediata un proceso de diálogo con propietarios, asociaciones vecinales, colectivos culturales, expertos y grupos políticos, con el objetivo de encontrar una solución que garantice la continuidad de los cines de verano”.

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El secretario político del Partido Comunista de Andalucía en Córdoba, Fran Martínez, ha señalado que “cuando la ciudadanía se organiza para defender su patrimonio común, las instituciones tienen la obligación de escuchar”. A su juicio, estos espacios no pueden desaparecer “por falta de voluntad política”.