Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 26 de junio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Viana a Escena 2026
Representación de ‘Actrices en blanco y negro’
Tragicomedia interpretada por la compañía Trágicas de la Lengua, que entrelaza cine y teatro para adentrarse en las vidas de cuatro grandes mitos de nuestra cultura: Rafaela Aparicio, Mary Santpere, Sara Montiel y Gracita Morales.
CÓRDOBA. Palacio de Viana (patios Columnas).
Entrada por Reja de Don Gome.
22.00 horas.
Presentación del libro
’La nueva arquitectura del baloncesto’, de Óscar Garrido
Rafa Gomáriz y Óscar Garrido León charlarán sobre Baloncesto y la nueva arquitectura del juego.
CÓRDOBA. Librería Luque.
Fray Luis de Granada, 11.
19.00 horas.
Ciclo de conciertos
‘Primavera en las iglesias Fernandinas’
La Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba ofrecerá un concierto donde interpretarán In Excelsis, de Antonio Vivaldi.
CÓRDOBA. Iglesia de San Pablo.
Capitulares, 18.
21.15 horas.
‘Vive el verano en sureste’
Proyección de ‘Padre no hay más que uno 5’
Se proyectará la película Padre no hay más que uno 5, dirigida por Santiago Segura.
CÓRDOBA. Campo de fútbol de albero.
Poeta Antonio Gala.
22.00 horas.
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