El hospital Reina Sofía de Córdoba combate los bulos sobre fármacos: "El nivel de desinformación es muy alto y son muy inconscientes"

El hospital Reina Sofía de Córdoba ha presentado este viernes una nueva edición de la campaña divulgativa ¿Es verdad que...?, una iniciativa que cumple ya cuatro años y que en esta ocasión pone el foco en uno de los problemas crecientes para la salud pública: la desinformación sobre el uso de los medicamentos. Bajo el lema No todo cura, la campaña busca combatir falsas creencias muy extendidas que pueden poner en riesgo la salud de la población.

La iniciativa, desarrollada junto a la Escuela Andaluza de Salud Pública, el Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir y los colegios oficiales de Médicos y Farmacéuticos de Córdoba, se articula en torno a ocho episodios en formato podcast en los que distintos especialistas responden de forma sencilla y basada en la evidencia científica a algunas de las dudas más frecuentes sobre tratamientos y medicamentos.

El director gerente del Reina Sofía, Francisco Triviño, ha recordado durante la presentación que nunca había sido tan sencillo acceder a información sobre salud, "pero tampoco había sido tan fácil encontrar información incorrecta, medias verdades o recomendaciones sin evidencia científica". En este contexto, ha señalado que la Organización Mundial de la Salud ya alerta del impacto que tiene la denominada "infodemia" sobre la salud de la población y defendió la necesidad de ofrecer información clara y fiable para ayudar a los ciudadanos a tomar decisiones informadas.

"Los medicamentos han cambiado el curso de la humanidad y siguen mejorando la esperanza y la calidad de vida de millones de personas. Pero siguen existiendo falsas creencias que favorecen conductas de riesgo como la automedicación, el abandono precoz de tratamientos o el uso inadecuado de fármacos", ha explicado.

La Escuela Andaluza de Salud Pública, el Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir y los colegios oficiales de Médicos y Farmacéuticos de Córdoba también participan. / AJ González

La campaña forma parte de la estrategia del hospital para reforzar la educación sanitaria de la población. "Nuestro papel no termina con el diagnóstico y el tratamiento; también tenemos la obligación de formar, acompañar y ofrecer herramientas que permitan a la ciudadanía participar de forma activa en el cuidado de su salud", ha añadido.

Las consecuencias de los bulos

Durante la presentación, representantes de los colegios profesionales han insistido en que la desinformación ya forma parte de la práctica clínica diaria. El representante del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, Manuel Galán, ha advertido de que muchas tendencias difundidas a través de las redes sociales terminan llegando a las consultas. Como ejemplo, ha citado la utilización de determinados aerosoles nasales promocionados para favorecer el bronceado, cuyo uso puede alterar el aspecto de los lunares y obligar posteriormente a realizar estudios para descartar melanomas u otras lesiones.

"Muchas personas buscan soluciones rápidas influenciadas por las redes sociales y los influencers. Por eso es fundamental consultar siempre con profesionales sanitarios y confiar en la evidencia científica", ha señalado.

En la misma línea, el vocal de oficinas de farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos, Ignacio Fernández, ha lamentado que muchos pacientes obtengan información sanitaria de vídeos publicados en internet sin comprobar su fiabilidad. Además del abuso de determinados medicamentos, los farmacéuticos detectan problemas de adherencia a los tratamientos, pacientes que modifican las pautas por iniciativa propia o personas que consumen medicamentos recomendados por familiares o conocidos porque "a ellos les funcionó".

"El nivel de desinformación es muy alto y son muy inconscientes", advierte, señalando cómo muchos pacientes llegan a consulta con ideas erróneas o tratamientos mal entendidos, lo que se traduce en un uso inadecuado de los fármacos en la vida diaria. "Hay gente que está mal utilizando los medicamentos", y uno de los ejemplos que han usado es el Omeprazol como protector estomacal.

La seguridad también depende de cómo se usan los medicamentos

La jefa del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Reina Sofía, Beatriz Isla, ha recordado que un medicamento solo resulta eficaz cuando se utiliza correctamente: en la dosis adecuada, durante el tiempo indicado y bajo supervisión profesional. Cada año, el servicio atiende a más de 15.000 pacientes externos y realiza alrededor de 150.000 dispensaciones de medicamentos hospitalarios, un trabajo que, ha explicado, va mucho más allá de la simple entrega del tratamiento. "Detrás de cada dispensación hay revisión del tratamiento, detección de interacciones, seguimiento de la adherencia y resolución de dudas", ha asegurado.

Entre los mensajes que pretende transmitir la campaña destacan la importancia de no automedicarse, no compartir tratamientos, no suspender medicaciones por iniciativa propia y consultar siempre con profesionales sanitarios antes de combinar medicamentos con suplementos o productos naturales.

Para facilitar ese acompañamiento, el hospital ha habilitado además un teléfono de consulta para pacientes que reciben medicación hospitalaria y está implantando un sistema de comunicación mediante chat dentro del proyecto HemerSalud, con el objetivo de resolver dudas y mejorar el seguimiento de los tratamientos. La campaña estará disponible en los canales digitales del Reina Sofía y pretende acercar información sanitaria rigurosa mediante un formato divulgativo y accesible para toda la población.