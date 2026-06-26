Fepamic reúne en Córdoba a más de 80 empresas comprometidas con la inclusión en el 3º Encuentro REAC

El Real Jardín Botánico de Córdoba acogió anoche el 3º Encuentro REAC, organizado por Fundación Fepamic, una cita que se ha consolidado como uno de los principales referentes de la responsabilidad social corporativa en la provincia y un encuentro ineludible para el tejido empresarial cordobés comprometido con la inclusión.

Más de 80 empresas de toda la provincia y cerca de 260 personas invitadas, participaron en una velada concebida para reconocer la implicación de las corporaciones que integran la Red de Empresas Altamente Comprometidas (REAC). Una red formada actualmente por 87 empresas, en la que conviven grandes firmas como CunextGroup, Smurfit Westrock, Silbon o DobussGroup, junto a pequeñas y medianas empresas que, desde distintos sectores, comparten un mismo compromiso con la inclusión y la responsabilidad social.

La gala fue inaugurada por la presidenta de Fundación Fepamic, Sara Rodríguez, quien destacó «Más allá del crecimiento en número, lo que realmente nos emociona es comprobar que detrás de cada nueva incorporación hay una empresa que ha decidido dar un paso al frente y decir: “Queremos formar parte del cambio”. Ese es el verdadero éxito de REAC».

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con la proyección de un vídeo que mostró el impacto que las aportaciones de las empresas REAC tienen en la vida de decenas de personas y familias.

Asistentes al 3º Encuentro REAC de Fepamic. / Víctor Castro

Las personas asistentes pudieron conocer de primera mano el trabajo que Fundación Fepamic desarrolla a través de su Programa de Desarrollo Infantil, que financia terapias de fisioterapia, logopedia, psicología y terapia ocupacional para menores con discapacidad o en riesgo de padecerla. El audiovisual mostró también la evolución de los primeros cuatro menores que ya reciben tratamiento con el exoesqueleto pediátrico, una tecnología única en Andalucía incorporada gracias a la colaboración de las empresas de la red.

Especial emoción despertó el testimonio de la madre de Martina, una de las menores beneficiarias, quien explicó cómo su hija ha comenzado a dar sus primeros pasos gracias a las sesiones con el dispositivo robótico y agradeció el apoyo de las empresas REAC, cuya colaboración ha hecho posible acceder a un tratamiento que, de otro modo, habría sido inasumible para su familia.

La velada también puso en valor el proyecto HAVITA, una iniciativa que ya ha ofrecido alojamiento temporal a 154 familias desplazadas a Córdoba por motivos de salud, proporcionando un hogar cercano a los hospitales durante los periodos de tratamiento.

Primeros reconocimientos REAC

Como principal novedad de esta tercera edición, Fundación Fepamic hizo entrega de los primeros Reconocimientos REAC, creados para distinguir a aquellas empresas que destacan por su compromiso con la inclusión y la generación de oportunidades.

El Churrasco, uno de los galardonados por su compromiso con Fepamic. / Víctor Castro

Los galardones recayeron en Restaurante El Churrasco, en la categoría Compromiso REAC; Clínica Arruzafa, por su Impulso Solidario; Clínica Bérmar, en la categoría de Responsabilidad Social; y CunextGroup, que recibió el reconocimiento a la Excelencia Empresarial.

El acto contó también con la asistencia de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, y del presidente de CECO, quienes acompañaron a las empresas y entidades participantes en una noche que volvió a demostrar la capacidad de la colaboración entre empresa y tercer sector para generar un impacto real en la sociedad.

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Con esta tercera edición, el Encuentro REAC reafirma su posición como el principal espacio de encuentro entre empresa e inclusión en la provincia de Córdoba, consolidando una red que continúa creciendo y demostrando que la responsabilidad social encuentra su mayor sentido cuando se traduce en oportunidades para las personas.