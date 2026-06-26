Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 26 de junio
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 27 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:
Isabel Jiménez Jiménez
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Rafael Peinado Vargas
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
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