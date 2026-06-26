La diócesis de Córdoba ordenará a nueve sacerdotes este sábado: quiénes son y dónde presidirán sus primeras misas

La diócesis de Córdoba contará con un nuevo grupo de sacerdotes. Ángel González, Angelo Bruno, Carlos Andrés Crespo, Francisco Daniel Fernández, José Agustín González, Francisco Moreno, Jesús Romera, Blas Sánchez y Antonio Tello serán ordenados por el obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández, el día 27 de junio, a las 11.00 horas, en la Santa Iglesia Catedral, tras culminar su periodo de formación en los seminarios San Pelagio y Redemptoris Mater San Juan de Ávila.

Ángel González

Ángel González se ha formado en el Seminario Conciliar San Pelagio, etapa en la que ha profundizado en su vocación sacerdotal. Ante el ministerio, afirma que no desea otro modelo que el que Dios haya pensado para él. Su mirada se dirige hacia una Iglesia valiente, “sin miedo a anunciar que Dios está vivo”.

Presidirá su primera misa el viernes, 3 de julio, a las 20.00 horas en la parroquia Ntra. Sra. del Carmen de Lucena.

Antonio Tello

Antonio Tello aspira a vivir el sacerdocio desde la sencillez y la cercanía. En el contexto actual de la Iglesia de Córdoba, que percibe como un tiempo de crecimiento y esperanza, desea ser "un pastor en el que las personas puedan reconocer el rostro de Cristo". También expresa su voluntad de acercarse al sufrimiento humano llevando la luz y la esperanza del Evangelio.

Presidirá su primera misa el sábado, 4 de julio, a las 20.00 horas, en la parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de Bujalance.

Carlos A. Crespo

Carlos Andrés Crespo concibe su futuro ministerio sacerdotal desde la disponibilidad y la entrega. Su perfil se vincula a una forma de sacerdocio marcada por el servicio y la disposición hacia los demás.

Presidirá su primera misa en la parroquia Ntra. Sra. del Carmen de Puerta Nueva de Córdoba el jueves, 2 de julio, a las 20.00 horas.

Francisco Daniel Fernández

Francisco Daniel Fernández destaca que sus años en el Seminario le han ayudado a abrirse con plena disponibilidad al plan de Dios. Desde esa experiencia formativa, afronta su camino hacia el sacerdocio con una actitud de entrega.

Presidirá su primera misa el domingo 28 de junio a las 20.00 horas en la parroquia de Santa Catalina de Alejandría de Pozoblanco.

Francisco Moreno

Francisco Moreno considera que la Iglesia de Córdoba vive una etapa especialmente fecunda y marcada por el amor a la Eucaristía. En ese marco, desea ser un sacerdote entregado a su pueblo, cercano a las alegrías y sufrimientos de las personas, y capaz de acompañarlas en los distintos momentos de su vida.

Presidirá su primera misa el domingo, 5 de julio, a las 11.30 horas, en la parroquia Ntra. Sra. de la Consolación de Doña Mencía.

Angelo Bruno

Angelo Bruno se ha formado en el Seminario Misionero Redemptoris Mater San Juan de Ávila. Define estos años como una escuela para aprender a caminar detrás del Señor. Su visión del sacerdocio se orienta hacia una vida de entrega.

Presidirá su primera misa el domingo 28 de junio a las 20.00 horas en la parroquia de San Francisco y San Eulogio de Córdoba.

Blas Sánchez

Blas Sánchez comparte el deseo de vivir un sacerdocio entregado. Entre sus aspiraciones figura ayudar a construir la unidad de los cristianos, en sintonía con la experiencia formativa recibida en el Seminario Misionero Redemptoris Mater San Juan de Ávila.

Presidirá su primera misa el lunes, 29 de junio, a las 20.30 horas, en la parroquia de San Sebastián de Pozoblanco.

Jesús Romera

Jesús Romera desea ejercer su futuro ministerio desde la cercanía a las personas, especialmente a los jóvenes. También expresa su voluntad de contribuir a que las parroquias sean espacios vivos y llenos de vida.

Presidirá su primera misa el domingo 28 de junio, a las 12.00 horas en la parroquia de la Sagrada Familia de Córdoba.

José A. González

José Agustín González, arquitecto de profesión y con una amplia trayectoria profesional, sintió la llamada al sacerdocio en una etapa avanzada de su vida. Interpreta esa vocación como una llamada de Dios a ser constructor de su reino. Junto al Instituto del Verbo Encarnado, ha ido madurando su fe y su vocación sacerdotal, en un proceso de abandono de la propia voluntad para dejar, según expresa, que sea Dios quien dirija “los planos de la vida”.

Presidirá su primera misa en la parroquia del Inmaculado Corazón de María de Córdoba el mismo día de su ordenación, el sábado, 27 de junio, a las 20.30 horas.