Base Logística
Defensa propone a las UTEs Dragados-Magtel-Heliopol y Ferrovial-Vías para construir la primera fase de la Base Logística del Ejército en Córdoba
El informe técnico final, publicado este viernes en la Plataforma de Contratación del Sector Público, sitúa a ambas UTEs como favoritas para los dos lotes del gran contrato de obra
La Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba da un paso decisivo para arrancar su gran obra. El Ministerio de Defensa ha publicado este viernes en la Plataforma de Contratación del Sector Público el informe técnico final que propone a las UTEs mejor valoradas para construir la primera fase de la futura base militar.
A este contrato concurrían siete uniones temporales de empresas (UTE) formadas por las principales constructoras de España, aunque no todas optaban a los dos lotes. Tras analizar las ofertas, Defensa propone dos UTEs. Para el Lote 1, el más importante económicamente y ligado a los edificios logísticos y de mantenimiento, Defensa sitúa en primer lugar a la UTE formada por Dragados, Heliopol y Magtel Operaciones, con 65,58 puntos. Para el Lote 2, destinado a edificios administrativos y de servicios, la mejor oferta es la de Ferrovial Construcción y Vías y Construcciones, con 65,64 puntos.
El contrato completo roza los 395 millones de euros con impuestos. El primer lote asciende a unos 320 millones, mientras que el segundo ronda los 75 millones. Se trata del primer gran paquete de obras para levantar la Base Logística del Ejército de Tierra General de Ejército Javier Varela, uno de los proyectos públicos más relevantes previstos en Córdoba.
Magtel da presencia cordobesa al lote principal
La presencia cordobesa más destacada está en el Lote 1, donde figura Magtel Operaciones junto a Dragados y Heliopol. Magtel es una compañía vinculada a Córdoba y su inclusión en la UTE mejor puntuada da peso local al bloque central de la obra.
En el Lote 2, la propuesta mejor clasificada corresponde a Ferrovial y Vías y Construcciones, dos grandes empresas nacionales.
También había presencia cordobesa en otras candidaturas, como Sepisur XXI, que concurría junto a FCC y ACSA, aunque esa UTE no ha quedado en primera posición en ninguno de los dos lotes.
Falta la adjudicación definitiva
El informe publicado por Defensa no es todavía la adjudicación definitiva, pero sí marca el camino. En la práctica, deja claro qué empresas propone el Ministerio para cada lote, es decir, Dragados-Heliopol-Magtel para el primero y Ferrovial-Vías para el segundo.
A partir de ahora, el procedimiento seguirá con los trámites finales. Las empresas mejor clasificadas deberán presentar la documentación exigida y acreditar que cumplen todos los requisitos. Si todo está correcto, Defensa aprobará la adjudicación formal y, tras los plazos legales, se podrá firmar el contrato. La BLET da así un nuevo paso decisivo.
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