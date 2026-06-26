Córdoba se suma a las ‘Experiencias para soltar la prisa’ de Cervezas Alhambra con el restaurante Noor de Paco Morales

Córdoba vuelve a ocupar un lugar destacado en el mapa gastronómico nacional gracias al restaurante Noor, uno de los espacios culinarios más reconocidos de la ciudad. Cervezas Alhambra ha incluido al establecimiento del chef Paco Morales entre las propuestas de sus nuevas Experiencias para soltar la prisa, una iniciativa que ofrece al público acceso gratuito a distintos planes relacionados con la gastronomía y la música.

La propuesta forma parte de la campaña La Rueda, con la que la marca plantea una reflexión sobre el ritmo acelerado de la vida cotidiana y la dificultad de disfrutar con calma de los momentos de ocio. En este contexto, Córdoba participa a través de una experiencia gastronómica en Noor, restaurante ubicado en la capital cordobesa y distinguido con Estrella Michelin.

Noor, presencia cordobesa en una iniciativa nacional

Entre las actividades previstas figuran entradas para eventos musicales como Noches del Botánico, abonos para el Granada Sound o la gira de La Plazuela en Madrid. Junto a estas propuestas culturales, la iniciativa incorpora una experiencia gastronómica en Córdoba: una comida o cena para dos personas en el restaurante Noor, dirigido por el chef Paco Morales.

Participación gratuita a través de Instagram

El público podrá optar a estas experiencias de forma gratuita los días 24, 25 y 26 de junio, a las 19:25 horas, a través del perfil de Instagram de Cervezas Alhambra. En cada jornada se sortearán cinco cajas con acceso doble a una experiencia sorpresa.

Noticias relacionadas

La acción no se limita a Córdoba, pero la presencia de Noor sitúa a la ciudad dentro de una selección de planes vinculados al ocio cultural y gastronómico que conectan con una idea cada vez más presente en la vida urbana, como es recuperar tiempo para disfrutar de la cultura, la comida y los encuentros personales sin convertirlos en una actividad más dentro de una agenda acelerada.