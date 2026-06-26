Hacemos Córdoba denuncia la paralización de dos plantas de tratamiento de residuos de Sadeco

La coalición Hacemos Córdoba ha alertado de que a los "despropósitos" en la gestión de Sadeco, como "los problemas con los camiones de recogida y los contenedores, se suma ahora la falta de funcionamiento de dos plantas vinculadas al tratamiento de residuos, entre ellas la de recogida de enseres".

Desde la coalición consideran que esta situación vuelve a poner de manifiesto lo que califican como "nefasta gestión del Partido Popular, en un contexto en el que la ciudadanía ha visto incrementada la tasa de basura en un 52% en los últimos tres años, mientras el servicio cada día es peor".

Hacemos Córdoba ha advertido de que la inactividad de estas plantas "afecta directamente a la economía circular y al tratamiento de residuos y enseres que la ciudadanía deposita en los puntos habilitados, que posteriormente deberían ser gestionados por Sadeco". La coalición ha enmarcado este problema en un "deterioro general del servicio", al tiempo que ha asegurado que "más de la mitad de los camiones no están operativos" y que la recogida de basura "está generando problemas en numerosos barrios de la ciudad".

Asimismo, ha recordado que la plantilla de Sadeco se ha reducido desde 2019, con "más de 150 trabajadores menos", lo que, según sostiene, "contribuye al empeoramiento del servicio". Hacemos Córdoba también ha criticado la "falta de ejecución del plan integral anunciado por el equipo de gobierno hace un año", del que asegura que "no se ha visto en los barrios".

En relación con la gestión de recursos, la coalición ha reiterado su rechazo a la compra de contenedores por valor de 17 millones de euros, así como a la política de renting de vehículos y equipamientos, que considera "ineficaz". Además, ha defendido que la situación tiene "solución" mediante la apuesta por la empresa pública, el refuerzo de la plantilla con las 200 plazas comprometidas y la inversión directa en medios propios en lugar de privatizaciones.

Finalmente, Hacemos Córdoba ha reclamado responsabilidades políticas y ha vuelto a pedir que el alcalde asuma la presidencia de Sadeco, dirigiendo de forma directa la empresa y apostando por su refuerzo para garantizar un servicio "de calidad" en la ciudad.