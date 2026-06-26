Juventud
Córdoba celebra los 20 años de su gran noche de juegos de mesa con partidas hasta el desayuno
La Casa de la Juventud acogerá este sábado una nueva edición de 'La Noche Más Corta Más Larga de Juegos', con acceso libre, sorteos, actividades y sorpresas por el aniversario
Los dados volverán a rodar hasta bien entrada la mañana en Córdoba. La Casa de la Juventud acogerá este sábado, 27 de junio, la vigésima edición de La Noche Más Corta Más Larga de Juegos, una de las actividades lúdicas más veteranas del verano cordobés, que reunirá a aficionados y curiosos para disfrutar de una maratón de juegos de mesa desde las 21.00 horas hasta el desayuno del domingo.
La iniciativa, organizada por la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Córdoba y la asociación cultural Jugamos Tod@s, nació en 2007 con el objetivo de acercar la cultura de los juegos de mesa a toda la ciudadanía. Dos décadas después, la propuesta no solo se ha consolidado en la capital cordobesa, sino que también ha servido de inspiración para celebraciones similares en ciudades españolas e incluso en otros países como Argentina, Francia o Países Bajos.
Una noche abierta
La actividad está dirigida tanto a jugadores habituales como a quienes quieran iniciarse en este tipo de ocio. La participación es gratuita y no se requieren conocimientos previos, ya que los miembros de la asociación Jugamos Tod@s explicarán las reglas y acompañarán a los participantes en las distintas partidas y demostraciones.
Durante toda la noche habrá mesas con juegos de todo tipo, sorteos, actividades especiales y algunas sorpresas con motivo del 20 aniversario de la cita. Además, como es tradición, la organización ofrecerá un piscolabis cerca de la medianoche, bebidas y tentempiés durante la madrugada para reponer fuerzas.
Desayuno para los más resistentes
Los participantes que aguanten hasta el final despedirán la vigésima edición compartiendo un desayuno con churros en la mañana del domingo. La organización anima a acudir en familia, con amigos o de forma individual para disfrutar de una propuesta que convierte la noche más corta del verano en una de las más largas para los amantes de los juegos de mesa.
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