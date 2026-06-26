EL TIEMPO
Córdoba se prepara para una nueva ola de calor: estos son los días con los termómetros disparados y el regreso de los avisos
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de un nuevo episodio muy cálido, aunque precisa que aún es pronto para calificarlo de ola de calor
Poco más de 24 horas ha durado en Córdoba el respiro térmico que ha aliviado las noches y el ambiente en la capital –y por extensión en la Campiña cordobesa- tras la intensa ola de calor vivida entre el domingo y el miércoles, que situó a la zona del Valle del Guadalquivir cordobés en aviso rojo por altas temperaturas y con Montoro marcando la máxima del país con 45,1 grados.
El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha avanzado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que podría darse un nuevo episodio muy cálido a partir del próximo martes, 30 de junio, si bien ha puntualizado que "aún es pronto" para precisar si se cumplirán los criterios para hablar de ola de calor.
Máximas en ascenso este fin de semana
De momento, y a la espera de que se confirme la que podría ser la segunda ola de calor de la temporada en menos de una semana, los termómetros mostrarán la tendencia de ascenso de las temperaturas en Córdoba desde este mismo viernes, con una máxima de 36 grados y mínima de 18.
El mercurio seguirá en ascenso progresivo el sábado y el domingo, con máximas de 37 y 38 grados, respectivamente; mientras que las mínimas seguirán contenidas entre los 18 y 20 grados. El avance del episodio de calor ha llevado a la Aemet a activar el aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña cordobesa este domingo.
Esta es la previsión de la Aemet para la próxima semana en Córdoba
La semana mantendrá el ascenso de las temperaturas, y según la previsión de la Aemet, los 40 grados volverán a instalarse en la capital a partir del lunes, con mínima de 20 grados.
El martes, el termómetro escalará un grado, hasta los 41, pero los días más crudos serán el miércoles 1 y jueves 2 de julio, con una máxima prevista de 43 grados y el regreso de las noches tropicales, con mínimas de 22 y 23 grados, respectivamente.
A la espera de que avance el pronóstico de la Aemet, que marca una franja temporal de siete días, otros portales meteorológicos apuntan que los termómetros se mantendrán en los 40 grados, y por encima de esta marca, al menos, hasta el jueves 9 de julio.
De ser así, la capital marcaría temperaturas de 40 grados, y por encima de este umbral, durante 11 días consecutivos, por lo que, atendiendo a los criterios de la Aemet, sí podría hablarse de ola de calor, la segunda de la temporada.
Así se define una ola de calor
Según la Aemet, “se considera ola de calor un episodio de al menos tres días consecutivos, en que como mínimo el 10 % de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95 % de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000”.
Partiendo de este criterio, es difícil que se califique de ola de calor a los episodios de altas temperaturas que tienen lugar fuera del periodo canicular, que es cuando se registran los días más cálidos del año. Además, desde la Aemet precisan que a la hora de calificar de ola de calor un episodio de temperaturas extremas, hay que tener en cuenta que los umbrales de temperaturas no son los mismos, por ejemplo, para Córdoba y Sevilla, que para municipios del norte de España.
Eso sí, para empezar a valor la calificación de ola de calor deben darse tres coincidencias como mínimo: unas temperaturas excepcionalmente altas, un calor que sea mínimamente duradero y que la situación sea generalizada, que afecte a una extensión más o menos amplia del territorio.
¿Nuevo episodio extremo en España?
En el resto del país, la semana empezará con ascensos térmicos en general el lunes y el martes, por lo que el calor se irá intensificando. Del Campo ha avanzado que el martes ya se superarán los 35º en la mayor parte de la Península y Baleares. La excepción estará en el tercio norte, donde las máximas estarán entre 25 y 30 grados, y en el Mediterráneo, donde se situarán entre 30 y 35º.
Además, se superarán los 38º en el Valle del Ebro y también en buena parte del centro y sur de la Península e incluso podrían sobrepasarse los 40º puntualmente en localidades de los valles del Guadiana y Guadalquivir. Asimismo, también se llegará a más de 36º en Baleares y en el sur de Canarias, especialmente en el sur de Gran Canaria, donde podrán superarse los 38º.
A partir del miércoles aumenta la incertidumbre en el pronóstico. Según Del Campo, este día podrían bajar las temperaturas en el norte de la Península y subir en el resto. Estos ascensos continuarían en la mayor parte del territorio durante los días siguientes.
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