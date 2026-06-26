Cultura
El Consejo de Distrito Centro reclama al Ayuntamiento de Córdoba la declaración como BIC de los cines de verano de la ciudad
El órgano vecinal critica la renuncia municipal al derecho de tanteo y retracto, dejando los cines a "albur de intereses privados"
Los cines de verano de Córdoba vuelven a ser objeto de debate. El Consejo de Distrito Centro ha aprobado por unanimidad un acuerdo en el que reclama al Ayuntamiento de Córdoba que impulse la adquisición municipal de los cines de verano y retome las gestiones para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).
El acuerdo, firmado por el secretario del Consejo de Distrito Centro, Emilio García Fernández, y por su presidente, Juan José Giner Martínez, se centra en la situación de estos recintos y en la necesidad de preservar unos espacios que forman parte de la memoria cultural y social de la ciudad.
El Consejo denuncia que no se haya desarrollado el acuerdo derivado de la moción aprobada en el Pleno municipal de octubre de 2023, en la que se planteaba impulsar la declaración de los cines de verano de Córdoba como BIC. También critica la falta de debate público sobre las ofertas y sobre la decisión municipal de no adquirir estos inmuebles.
Críticas a la renuncia municipal
El Consejo de Distrito Centro rechaza que el Ayuntamiento no haya aprovechado, según recoge el acuerdo, la oportunidad de adquirir los cines para la ciudad. En el documento se señala que el Consistorio habría renunciado en dos ocasiones, en marzo de 2025 y en enero de 2026, al derecho de tanteo y retracto sobre los inmuebles.
Para el órgano vecinal, esta decisión deja de nuevo los cines de verano “al albur de intereses privados” y aleja la posibilidad de garantizar su protección, uso cultural y disfrute público. Por ello, el acuerdo insiste en la necesidad de que el Ayuntamiento reconsidere su posición y actúe para incorporar estos espacios al patrimonio municipal.
El texto, al que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA también reitera los acuerdos adoptados por el propio Consejo de Distrito Centro en abril de 2025 y marzo de 2026, en los que ya se solicitaba la compra de los cines por parte del Ayuntamiento y el impulso de su declaración como Bien de Interés Cultural.
Intervención en el Pleno de julio
El Consejo de Distrito Centro ha acordado intervenir en el próximo Pleno municipal de julio para exponer y defender estas demandas. Para ello, solicitará la palabra a través de un representante del Consejo y prevé acudir como público en caso de que se presente alguna moción relacionada con la protección, adquisición o futuro de los cines de verano de Córdoba.
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