La carrera oficial de Córdoba no se toca: las hermandades rechazan, por un voto, la propuesta de cambio de la Soledad

La Asamblea General de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba rechazó este jueves la propuesta presentada por la hermandad de la Soledad para estudiar una profunda remodelación del recorrido de la Carrera Oficial de la Semana Santa cordobesa. La iniciativa no logró el respaldo necesario tras una ajustada votación que se saldó con 17 votos en contra, 16 a favor y el resto de los asistentes absteniéndose.

El resultado pone fin, al menos por el momento, al debate abierto durante las últimas semanas sobre la posibilidad de modificar el itinerario común que siguen las cofradías desde 2017, cuando la Carrera Oficial quedó definitivamente establecida en el entorno de la Mezquita-Catedral.

Propuesta de la Soledad

La propuesta había sido elaborada por la hermandad de la Soledad como un documento destinado a abrir un proceso de reflexión entre todas las corporaciones penitenciales. Lejos de plantearse como un cambio inmediato, el estudio buscaba iniciar un debate sobre la evolución del modelo actual, argumentando que el crecimiento de la Semana Santa y la incorporación de nuevas hermandades hacen necesario replantear aspectos relacionados con la movilidad, la seguridad, la organización de horarios y la fluidez de los cortejos.

El resultado supone que la Agrupación de Hermandades y Cofradías mantendrá, por el momento, el recorrido oficial vigente para la Semana Santa de Córdoba, descartando la apertura de un proceso formal para estudiar la alternativa planteada por la hermandad de la Soledad.