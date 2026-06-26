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El cáncer de mama detectado a tiempo: la importancia de la mamografía y la positiva recuperación de Rosa en Córdoba

El Servicio Andaluz de Salud detectó un pequeño tumor de 7 milímetros a una vecina de Castro del Río tras su primera revisión los 49 años

Rosa Mula, paciente del hospital Reina Sofía.

Rosa Mula, paciente del hospital Reina Sofía. / CÓRDOBA

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M.J. Raya

M.J. Raya

La positiva recuperación del cáncer de mama detectado a Rosa Mula Fernández, vecina de Castro del Río (Córdoba), es ejemplo de la importancia de acudir siempre al programa de detección precoz y de que se haya decidido bajar la edad de inicio de la mamografía bianual que contempla la sanidad pública. A Rosa Mula, que tiene 49 años, le llegó el año pasado el aviso del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para hacerse por primera vez una mamografía.

«En la mamografía que me hicieron en el hospital Reina Sofía se veía como una cosa pequeña en un pecho. A los dos meses fui otra vez para que me hicieran otras pruebas. Finalmente, la biopsia indicó que me tenían que quitar un bultito pequeño, de unos 7 milímetros. Me operé el pasado 7 de marzo y, con posterioridad, tuve que recibir cinco sesiones de radioterapia. En mi caso, por otros motivos, no me han indicado hormonoterapia, las pastillas de los cinco años, pero yo me encuentro perfectamente», relata.

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«Desconocía que hubieran bajado la edad para hacer las mamografías, me enteré cuando llegó el mensaje y fui al hospital», afirma esta paciente, que agradece la rápida atención recibida en el Reina Sofía.

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