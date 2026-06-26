El Ayuntamiento de Córdoba instala dos semáforos 'foto-rojo' en la calle Rafael Rivas Gómez, en la zona de Turruñuelos

La Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba ha procedido a la instalación de dos nuevos dispositivos foto-rojo en la calle Rafael Rivas Gómez, ubicados en ambos sentidos de circulación, con el objetivo de incrementar la seguridad vial en esta vía. Estos nuevos dispositivos incorporan tecnología radar para la detección automática de excesos de velocidad.

La actuación responde a una demanda reiterada de los vecinos de la zona, quienes han trasladado al Ayuntamiento su preocupación por la circulación de vehículos a velocidades inadecuadas y comportamientos de conducción temerarios como carreras ilegales, que generan situaciones de riesgo para peatones y usuarios de la vía. Esta solución se ha adoptado al resultar ineficaces otras medidas de reducción de velocidad instaladas.

Un entorno con mucha presencia de niños

La calle Rafael Rivas Gómez constituye un entorno especialmente sensible desde el punto de vista de la seguridad vial, al tratarse de una zona con una elevada presencia de familias con menores, por lo que su finalidad principal es preventiva y disuasoria, promoviendo una conducción responsable.