Actos conmemorativo
Los antiguos alumnos de Salesianos Córdoba celebran su primer gran reencuentro por el 125 aniversario
La Casa Salesiana reúne a distintas generaciones en una velada con homenaje a los Salesianos de Don Bosco nacidos en Córdoba, música en directo, cena cóctel y fiesta en el histórico patio verde
Los patios que marcaron la infancia y juventud de miles de cordobeses han vuelto a llenarse esta tarde de recuerdos, abrazos y emoción. La Casa Salesiana de Córdoba ha celebrado este miércoles el 1º Encuentro Festivo de Antiguos Alumnos, una cita enmarcada en los actos conmemorativos por los 125 años de presencia salesiana en Córdoba.
El encuentro ha nacido bajo el lema “¿Hace cuánto no caminas por los patios que te vieron crecer?”, una invitación directa a regresar a un espacio que forma parte de la memoria personal y educativa de muchas generaciones de cordobeses .
La jornada ha comenzado a partir de las 20.30 horas con un momento de recogida en el Santuario, donde se ha realizado el tradicional saludo a la Virgen. Desde allí, la celebración se ha trasladado al emblemático patio verde, uno de los lugares más reconocibles de la vida escolar salesiana en Córdoba.
Un reencuentro entre generaciones salesianas
El acto ha reunido a antiguos alumnos de distintas promociones, profesores, educadores y miembros de la familia salesiana, en una velada pensada para recuperar vínculos, compartir anécdotas y celebrar el legado de una institución muy ligada a la historia educativa y social de la ciudad.
Uno de los momentos centrales de la noche ha sido el homenaje a los Salesianos de Don Bosco nacidos en Córdoba, con el que la organización ha querido reconocer su entrega, vocación y contribución a la comunidad salesiana.
La celebración ha contado también con una cena tipo cóctel a cargo del Bar Recreo, además de actuaciones musicales en directo del grupo Los Tabernícolas. La fiesta ha continuado con la música de DJ Golden, poniendo el cierre festivo a una jornada marcada por la nostalgia y el sentimiento de pertenencia.
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