Adjudicada la reforma integral del circuito del 'Colacao', en el Parque Cruz Conde de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado por casi 1,6 millones de euros la reforma integral del circuito natural del Parque Cruz Conde, popularmente conocido como circuito del Colacao. La empresa Trafisa Construcción y Medio Ambiente S. A. se ha hecho con un contrato que salió de inicio por 1.751.941,9 euros (impuestos incluidos) y al que se han presentado 11 empresas. Una vez se formalice el contrato, la empresa tendrá 18 meses para ejecutar los trabajos.

Como se reconoce en el proyecto de intervención, el circuito se encuentra actualmente infrautilizado y con problemas de accesibilidad al existir barreras arquitectónicas en los puntos de acceso que impiden su uso por parte de personas con discapacidad física. Más allá de eso, la señalización existente está en malas condiciones y es completamente inadecuada, ya que no permite su utilización por parte de personas con discapacidad sensorial.

Varias personas realizan ejercicio en el circuito del Parque Cruz Conde. / CHENCHO MARTÍNEZ

Actuaciones

Entre las actuaciones contempladas dentro de la reforma, se incluye cambiar el sistema de drenaje dado que el actual está obsoleto y cuando llueve los caminos son casi impracticables. También se incluirá un espacio infantil, se mejorará y ampliará el existente para la práctica de calistenia y street workout y un skatepark orientado a adolescentes y jóvenes. Además, se ampliará el área de ejercicios biosaludables para personas mayores.

Accesibilidad

El pavimento de los caminos que se utilizan para hacer deporte también se someterá a reforma (incluyendo aquí, además, pavimento podotáctil) y se suavizará la pendiente de algunas áreas del recorrido, rebajándolas al 6% de inclinación para que sean accesibles. Para reducir obstáculos y barreras, de forma que sea practicable a pie, en bicicleta adaptada o silla de ruedas, se dotará al recorrido de señalización accesible. Se instalarán pictogramas y textos en lectura fácil para personas con trastorno del espectro autista o dificultades cognitivas; maquetas en 3D, códigos Navilens y escritura en braille para personas ciegas; así como una guía física complementada con pavimento podotáctil para estas u otras con baja visión usuarias de bastón. Además, se pasará de 220 a 284 farolas.