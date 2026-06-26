Siniestro laboral
Accidente en la nueva fábrica de Cunext en Córdoba: qué riesgos tiene una fuga de ácido sulfúrico
Aunque se desconocen los detalles concretos del derrame registrado en la fábrica de Cunext Copper en Córdoba, el INSST advierte de que este producto puede causar lesiones graves por contacto o inhalación
El ácido sulfúrico no necesita arder ni desprender olor para ser peligroso, su riesgo está en su capacidad corrosiva. El derrame registrado este viernes en la nueva fábrica de Cunext Copper en Córdoba, en la carretera de Granada, la N-432, ha dejado seis heridos con quemaduras trasladados al hospital Reina Sofía de Córdoba.
Aunque se desconocen los detalles concretos del derrame, la documentación sobre este tipo de accidentes que ofrece el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) permite explicar los riesgos de una fuga de ácido sulfúrico. Este compuesto es un líquido denso, aceitoso, inodoro e incoloro, soluble en agua y corrosivo para metales. Aunque no es inflamable, puede causar quemaduras químicas, lesiones en la piel y daños en los ojos.
El peligro de respirar aerosoles
El riesgo no está solo en tocar el líquido. Si el ácido sulfúrico se dispersa en forma de niebla o aerosol, puede ser inhalado. El INSST advierte de que estas partículas pueden afectar al tracto respiratorio. Las más grandes se depositan en la nariz y las más pequeñas pueden llegar a la laringe, la tráquea y los bronquios.
En una exposición aguda pueden aparecer irritación de las vías respiratorias, molestias oculares, lesiones cutáneas y, en casos más graves, daño respiratorio. Por eso, ante un vertido, las fichas de seguridad recomiendan evitar el contacto, no respirar vapores ni aerosoles, ventilar la zona y usar guantes, protección ocular y facial, ropa resistente a ácidos y protección respiratoria si hay nieblas.
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