Triple premio de la Lotería Nacional en Córdoba: el primer premio se deja caer en el Nuevo Zoco, Ciudad Jardín y Puente Genil

La suerte ha sonreído a Córdoba con un triplete de premios en el Sorteo del Jueves de la Lotería Nacional. Parte del primer premio del sorteo del 26 de junio, correspondiente al número 31.608 y dotado con 300.000 euros por número, ha recaído en tres establecimientos cordobeses situados en Ciudad Jardín, el barrio del Nuevo Zoco y Puente Genil.

Los boletos premiados han sido consignados en dos establecimientos de la capital: la administración de loterías número 22 de Córdoba capital, en la avenida Gran Vía Parque, 29 y el despacho receptor número 28070, situado en la calle Escritor Conde de Zamora, 10. También se ha vendido al menos un décimo agraciado con el primero premio en Puente Genil, en el despacho receptor número 27365, situado en la calle Cantarerías, 6.

El premio ha estado muy repartido por distintos puntos del país. Además de en estos tres negocios de la provincia, el número agraciado se ha vendido en varios puntos de Alicante, Murcia, Tenerife, Segovia y Sevilla.

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Segundo premio

Por su parte, el segundo premio, dotado con 60.000 euros al número ha recaído en el número 39.275. Únicamente ha habido un acertante en Valencia.