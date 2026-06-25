Al menos 188 personas han muerto y un millar han resultado heridas en Venezuela por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han consternado al país y al mundo entero. Te contamos, minuto a minuto, las novedades de este trágico suceso que marca la actualidad del día. Por otra parte, el primer incendio forestal del verano ha arrasado cuatro hectáreas de la Sierra cordobesa que ha movilizado a un importante número de bomberos y que, afortunadamente, ya se ha extinguido. Y en otro orden de cosas, el Ministerio de Defensa ha hecho ya una propuesta de adjudicación para dirigir las obras de construcción de la Base Logística del Ejército en Córdoba, uno de los principales contratos para que esta infraestructura sea una realidad.

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