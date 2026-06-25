La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La última hora de los terremotos en Venezuela, el primer incendio forestal del verano en la Sierra cordobesa y la adjudicación de la dirección de las obras de la BLET abren la crónica vespertina
Al menos 188 personas han muerto y un millar han resultado heridas en Venezuela por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han consternado al país y al mundo entero. Te contamos, minuto a minuto, las novedades de este trágico suceso que marca la actualidad del día. Por otra parte, el primer incendio forestal del verano ha arrasado cuatro hectáreas de la Sierra cordobesa que ha movilizado a un importante número de bomberos y que, afortunadamente, ya se ha extinguido. Y en otro orden de cosas, el Ministerio de Defensa ha hecho ya una propuesta de adjudicación para dirigir las obras de construcción de la Base Logística del Ejército en Córdoba, uno de los principales contratos para que esta infraestructura sea una realidad.
- Terremoto en Venezuela, en directo | Al menos 164 muertos y 971 heridos, según los últimos datos
- Córdoba pierde cuatro hectáreas de sierra en el primer incendio forestal del verano: "Por aquí hay cámaras y de ahí se sacará algo"
- Defensa ya tiene empresas para dirigir las obras de construcción de la Base Logística del Ejército en Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Terremotos en Venezuela
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- El Ayuntamiento de Córdoba activará ayudas de emergencia para la atención de los damnificados por los terremotos en Venezuela
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Córdoba ciudad
- Multan con 300 euros a Rafi Crespín por difundir un vídeo político en Facebook en la jornada de reflexión del 17M
- La economía cordobesa crecerá un 1,6% en 2026, por debajo de la media andaluza pese al tirón de vivienda y exportaciones
- Llegan las ferias de las barriadas: El Ángel, El Higuerón, Villarrubia, Muriano, Santa Cruz, Alcolea y Trassierra, de fiesta
Provincia
- Un accidente en la A-45 en Córdoba con varios vehículos implicados provoca importantes retenciones
- Infrico celebra su 40 aniversario en plena expansión internacional y con la ampliación proyectada de sus instalaciones en Lucena
Deportes
España
Andalucía
- El SAS proyecta una macroconvocatoria de oposiciones en 2027: unirá las más de 10.000 vacantes de 2025 a las de 2026
Campo
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- Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
- Un amplio dispositivo del Infoca lucha para extinguir el incendio en Las Jaras de Córdoba, que ya está estabilizado
- Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
- Accidente en Córdoba: dos atrapados al volcar un coche tras una colisión en la avenida de Barcelona
- Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas de Córdoba en pleno aviso amarillo