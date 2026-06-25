La actualidad del jueves 25 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El incendio desatado en Las Jaras, que ya está estabilizado; la previa del Festival de la Guitarra y la decisión de Sadeco de cambiar las tapas de los contenedores de recogida de basuras marcan el inicio de la jornada
Un incendio se desató en la tarde-noche de ayer en Las Jaras, una zona de la Sierra de Córdoba, lo que llevó a un amplio dispositivo del Infoca, con medios aéreos, terrestres y 50 bomberos forestales. Fruto del intenso trabajo, se logró estabilizar el fuego pasadas las 22.40 horas y a primera hora de la mañana se ha dado por controlado; no obstante, el Infoca trabaja para su extinción definitiva. Esta noticia abre informativamente una mañana que tiene otros dos focos informativos. El primero, nuestra previa del Festival de la Guitarra, que comenzará con dos conciertos de Vicente Amigo. El segundo, la decisión de Sadeco de cambiar las tapas de los contenedores de basura por lo estrecho de las bocas por donde se echan las bolsas.
- Controlado el incendio de Las Jaras tras un amplio despliegue del Infoca durante toda la noche
- El preludio del Festival de la Guitarra de Córdoba empieza hoy con el primer concierto de Vicente Amigo y entradas agotadas
- Sadeco cambiará las tapas de los contenedores de Córdoba ante la estrechez del agujero por el que introducir las bolsas
Además, destacamos estas otras noticias:
Incendio en Las Jaras
- José María Bellido, alcalde de Córdoba, sobre el incendio en Las Jaras: "Estamos mucho más tranquilos y eso es una buena señal"
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Córdoba ciudad
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Provincia
Cultura
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España
Andalucía
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