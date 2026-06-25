Un incendio se desató en la tarde-noche de ayer en Las Jaras, una zona de la Sierra de Córdoba, lo que llevó a un amplio dispositivo del Infoca, con medios aéreos, terrestres y 50 bomberos forestales. Fruto del intenso trabajo, se logró estabilizar el fuego pasadas las 22.40 horas y a primera hora de la mañana se ha dado por controlado; no obstante, el Infoca trabaja para su extinción definitiva. Esta noticia abre informativamente una mañana que tiene otros dos focos informativos. El primero, nuestra previa del Festival de la Guitarra, que comenzará con dos conciertos de Vicente Amigo. El segundo, la decisión de Sadeco de cambiar las tapas de los contenedores de basura por lo estrecho de las bocas por donde se echan las bolsas.

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