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La actualidad del jueves 25 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El incendio desatado en Las Jaras, que ya está estabilizado; la previa del Festival de la Guitarra y la decisión de Sadeco de cambiar las tapas de los contenedores de recogida de basuras marcan el inicio de la jornada

Un avión del Infoca en el despliegue del incendio de Las Jaras.

Un avión del Infoca en el despliegue del incendio de Las Jaras. / A. J. González

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Un incendio se desató en la tarde-noche de ayer en Las Jaras, una zona de la Sierra de Córdoba, lo que llevó a un amplio dispositivo del Infoca, con medios aéreos, terrestres y 50 bomberos forestales. Fruto del intenso trabajo, se logró estabilizar el fuego pasadas las 22.40 horas y a primera hora de la mañana se ha dado por controlado; no obstante, el Infoca trabaja para su extinción definitiva. Esta noticia abre informativamente una mañana que tiene otros dos focos informativos. El primero, nuestra previa del Festival de la Guitarra, que comenzará con dos conciertos de Vicente Amigo. El segundo, la decisión de Sadeco de cambiar las tapas de los contenedores de basura por lo estrecho de las bocas por donde se echan las bolsas.

Además, destacamos estas otras noticias:

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Controlado el incendio de Las Jaras tras un amplio despliegue del Infoca durante toda la noche

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