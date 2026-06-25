Gastronomía
Un total de 22 tabernas y restaurantes participan en el 3º Concurso Profesional del Rabo de Toro Cordobés
La cita gastronómica se celebra en Córdoba durante esta semana y los ganadores se darán a conocer el día 30 en el Palacio de la Merced
Diario CÓRDOBA
La gran cita del rabo de toro cordobés vuelve a reunir a la hostelería local en torno a uno de los platos más emblemáticos de la cocina tradicional de Córdoba. Un total de 22 establecimientos, entre tabernas y restaurantes, participan durante esta semana en el 3º Concurso Profesional del Guiso de Rabo de Toro Cordobés.
Según la información facilitada por la organización, la Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro Cordobés, esta nueva edición cuenta con la participación de 12 tabernas y 10 restaurantes, que compiten por elaborar la mejor versión de este guiso tan ligado a la identidad culinaria cordobesa.
El concurso llega, además, en una edición especial marcada por el 10º aniversario de la cofradía gastronómica, una entidad nacida con el afán de promocionar la cocina local, apoyar a la hostelería y poner en valor una receta con fuerte arraigo en Córdoba.
22 establecimientos en busca del mejor rabo de toro cordobés
En la categoría de tabernas participan Santa Marina, El Poema, La Cuarta, Gran Capitán, Bodegas Campos, El Antojito, Bodega San Basilio, La Yerbabuena, Hermanos Salcedo, Los Turruñuelos, Biarritz, Pepe Salinas y El Pisto (San Miguel).
Por su parte, entre los restaurantes participantes figuran Bodegas Campos, La Cazuela de la Espartería, El Burladero, El Coto, Mesón San Basilio, Misa de 12, La Almudaina, Posada del Caballo Andaluz y La Viuda.
Durante esta semana, cordobeses y visitantes se acercan a los establecimientos participantes para degustar sus propuestas y comprobar cómo cada cocina interpreta este plato tradicional, en el que el producto, el tiempo de cocción y el sabor de la salsa son claves para lograr un resultado sobresaliente.
La entrega de premios será el 30 de junio en la Diputación
Los ganadores del 3º Concurso Profesional del Rabo de Toro Cordobés se darán a conocer el próximo martes 30 de junio, durante el acto de entrega de premios y clausura que tendrá lugar a las 12.00 horas en el salón de plenos del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba.
El certamen cuenta con el patrocinio de la Universidad de Córdoba, UCO Cultura, La Casa Azul, GDM Brokers y la Diputación de Córdoba.
Con esta nueva edición, Córdoba vuelve a convertir el rabo de toro en protagonista de su agenda gastronómica, reforzando el papel de las tabernas y restaurantes como guardianes de una tradición que forma parte de la memoria culinaria de la ciudad.
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