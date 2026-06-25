Sadeco lleva a parques y plazas de Córdoba una campaña con talleres y actividades infantiles para evitar residuos en la vía pública

La Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) pone en marcha una nueva edición de Las Noches con Sadeco, una campaña destinada a reforzar la concienciación ciudadana sobre el cuidado de los espacios públicos, especialmente durante los meses estivales. La iniciativa incluye actividades de sensibilización animación infantil y talleres en distintos barrios de Córdoba.

Según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota de prensa, el programa comenzará este viernes 26 de junio y se prolongará hasta el 29 de agosto en distintos puntos de la ciudad. Los equipos de Sadeco estarán presentes durante las noches de los viernes y sábados en parques, plazas y zonas de esparcimiento con mayor presencia vecinal, donde repartirán bolsas y recordarán la importancia de recoger los residuos generados en reuniones al aire libre.

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha destacado que Las Noches con Sadeco se ha convertido en “una herramienta fundamental para acercarnos a la ciudadanía, aumentar la concienciación y transmitir que una Córdoba limpia depende de la implicación de todos”. Ruiz Madruga ha insistido en que “no se trata únicamente de recoger residuos, sino de prevenir su generación, cambiar hábitos y concienciar sobre el impacto que nuestras acciones tienen en el entorno”.

Actividades infantiles y de concienciación

La campaña incluirá también actividades de animación dirigidas al público infantil, con propuestas educativas pensadas para acercar hábitos responsables de una forma dinámica y participativa. Entre los principales mensajes estarán la correcta separación de residuos, la reutilización, el consumo responsable y los principios de la economía circular.

La programación de este año contará con un equipo de nueve personas, entre personal informativo y responsables de las actividades de animación. Las acciones comenzarán a partir de las 21:30 horas en las zonas seleccionadas.

Primeras citas en La Asomadilla, Plaza del Moreal y el Arenal

La primera jornada tendrá lugar este viernes en el Parque de la Asomadilla, donde se desarrollará una campaña informativa contra el abandono de residuos en la vía pública. Ese mismo día, la actividad Reciclando-Ando llegará a la Plaza del Moreal.

El sábado 27 de junio, la campaña se trasladará a los Jardines del Arenal, en el Balcón del Guadalquivir, mientras que la animación se celebrará en la avenida Isla Fuerteventura, junto al parque infantil.

Durante julio, Sadeco llevará esta iniciativa a espacios como el Parque del Patriarca, la avenida de Cádiz, los Jardines del Hipercor, el Parque Vallehermoso, la zona del Arenal, el Parque de Levante y otras plazas y zonas de convivencia de Córdoba.

La empresa municipal irá comunicando semanalmente la programación completa, horarios y ubicaciones a través de sus redes sociales oficiales. Además, según ha detallado el Consistorio, Las Noches con Sadeco también estará presente en las ferias de las barriadas periféricas, con el objetivo de extender este mensaje de responsabilidad ambiental y convivencia a todo el municipio.