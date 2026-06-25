El PSOE critica los recortes de Bellido y denuncia la retirada de inversiones en Córdoba

El debate sobre las inversiones municipales vuelve al centro de la política cordobesa. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado el “tiki taka” del alcalde, José María Bellido, al considerar que el gobierno local del PP anuncia proyectos en los presupuestos que después “desaparecen” y no llegan a ejecutarse.

Hurtado ha reprochado que los recortes de 13 millones de euros incluidos en el plan económico financiero, aprobado en pleno con la mayoría absoluta del PP, frenan inversiones que, según el PSOE, eran necesarias para servicios básicos, equipamientos municipales y mejoras en distintos barrios de la ciudad.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, durante una rueda de prensa. / CÓRDOBA

Entre las partidas afectadas, el portavoz socialista señala la retirada de medio millón de euros para la rehabilitación de la plaza de la Corredera, un millón para obras de accesibilidad en los barrios y más de 700.000 euros destinados a inversiones en colegios. También menciona créditos para el ascensor de la Casa de la Juventud, vehículos de la Policía Local, nuevas instalaciones en el Zoo, el Centro de Interpretación del Alcázar, alumbrado público, restauración de los triunfos de San Rafael, centros de servicios sociales, reductores de velocidad y el auditorio de Lepanto.

Recortes en Urbanismo, Sadeco e instalaciones deportivas

Según Hurtado, los ajustes también afectan a transferencias para inversiones de organismos municipales como la Gerencia de Urbanismo, Imdeco, IMAE, Imdeec y Sadeco.

La plaza de la Corredera, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

En el caso de Urbanismo, el PSOE cifra en 4,5 millones de euros la reducción de fondos previstos para actuaciones como la expropiación de una casa en San Agustín, la calle Sierra Nevada, la plaza de los Olivos Borrachos, el Campo Santo de los Mártires, el parque de Poniente, Figueroa y el anillo verde de Chinales y Miralbaida.

También denuncia una rebaja de 1,3 millones de euros en el Imdeco, vinculada a inversiones para la piscina de 50 metros, remodelación de campos de fútbol, rehabilitación de piscinas y nuevas instalaciones deportivas.

Recreación de parte de la futura plaza que resultará de la obra en los Olivos Borrachos, proyecto que el PSOE dice que no se hará. / CÓRDOBA

El PSOE cuestiona las prioridades del Gobierno local

Hurtado ha criticado además la eliminación de dos millones de euros destinados a Sadeco para contenedores, la balsa de lixiviados y la adaptación de instalaciones de la línea de biorresiduos. A ello suma la falta de fondos para redecorar el Gran Teatro o arreglar las cubiertas de las Lonjas a través del Imdeec.

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Para el portavoz socialista, el gobierno de Bellido ha optado por recortar en inversiones en Córdoba en lugar de reducir subvenciones, gastos de funcionamiento o beneficios fiscales a grandes empresas.