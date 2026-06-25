Llegan las ferias de las barriadas de Córdoba: El Ángel, El Higuerón, Villarrubia, Muriano, Santa Cruz, Alcolea y Trassierra preparan sus fiestas

El verano en Córdoba es sinónimo de ferias en las barriadas periféricas. Cuando el calor aprieta, huir unos pocos kilómetros del casco urbano puede ser un verdadero alivio y si las temperaturas no bajan, al menos habrá fiesta para celebrar. El delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, y la coordinadora municipal de Barriadas, Eva Contador, han sido los encargados de dar los detalles de las ferias de El Ángel, El Higuerón, Villarrubia, Muriano, Santa Cruz, Alcolea y Trassierra.

Feria de la barriada de El Ángel

La feria de barriada de El Ángel será la primera de la programación, pues comenzará el próximo jueves 2 de julio y se extenderá hasta el domingo día 5. En esta fiesta destaca la celebración del desfile de gigantes y cabezudos, donde participan desde los pequeños hasta los mayores del barrio y donde se implican todos los vecinos.

Eva Contador y Julián Urbano, junto a los delegados de alcaldía de las distintas barriadas. / CÓRDOBA

Feria de El Higuerón

La feria de El Higuerón 2026 se celebrará del 8 al 12 de julio y uno de sus platos fuertes será un espectáculo ecuestre. Eso sí, la cita que hará las delicias sobre todo de los más pequeños será la fiesta de la espuma y del agua, pues se agradece cuando el calor aprieta.

Feria de Villarrubia

La siguiente será la feria de Villarrubia, que tendrá lugar del 15 al 19 de julio. Como cada año, en Villarrubia lo más tradicional será la feria de día.

Feria de Villarrubia del año pasado. / VÍCTOR CASTRO

Feria de Cerro Muriano

En Cerro Muriano, tras la preferia, vendrá la feria, que tendrá lugar del 22 al 26 de julio. De la feria de Cerro Muriano no hay que perderse la degustación de recetas típicas andaluzas.

Feria de Santa Cruz

La feria de Santa Cruz se celebrará del 23 al 26 de julio. En Santa Cruz, los vecinos pusieron en marcha el año pasado la celebración de los Santiaguillos, en honor a su patrón, Santiago. Se trata de unos encierros con toros hinchables que ya congregaron a un gran número de cordobeses el año pasado. Este año repetirán.

Feria de Villarrubia del año pasado. / VÍCTOR CASTRO

Feria de Alcolea

La penúltima del calendario festivo de las barriadas será la feria de Alcolea. Se celebrará desde el 29 de julio al 2 de agosto y predominarán en su programación los juegos de agua. También habrá un trenecito.

Feria de Trassierra

La feria de Trassierra cerrará el calendario de las ferias de las barriadas periféricas cordobesas. Se celebrará del 12 al 16 de agosto y en su programación destaca una ruta en bicicleta por la Sierra. Además, este año se celebrará un campeonato de futbolín.

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En todas las ferias, como ha recordado Eva Contador, se celebrará una comida en homenaje a los mayores de cada barriada. Por su parte, Julián Urbano ha manifestado que las tradiciones de la ciudad "no se han entendido nunca sin la participación de las ferias de las barriadas" y ha invitado a participar de este calendario festivo veraniego a todos los cordobeses.