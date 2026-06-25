Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en Las JarasEl incendio, en imágenesFestival de la GuitarraSadecoTapa de contenedoresFichaje CCFPrecio del suelo urbanoJuan J. Aguirre BangassouGuía MozárabeAgenda 'finde'Votación de investidura AndalucíaFloraPremios Cuadernos del SurFP CórdobaAlivio del calorTeletrabajo Junta AndalucíaPiden dimisión Óscar PuenteConmoción en el GuadalquivirViolación en discoteca
instagramlinkedin

Fiestas populares

Llegan las ferias de las barriadas de Córdoba: El Ángel, El Higuerón, Villarrubia, Muriano, Santa Cruz, Alcolea y Trassierra preparan sus fiestas

Desde El Ángel hasta Trassierra, la ciudad celebra sus tradiciones con actividades para todos los públicos, incluyendo espectáculos ecuestres y juegos de agua

Imagen de la feria de la barriada de Villarrubia del año pasado.

Imagen de la feria de la barriada de Villarrubia del año pasado. / VÍCTOR CASTRO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El verano en Córdoba es sinónimo de ferias en las barriadas periféricas. Cuando el calor aprieta, huir unos pocos kilómetros del casco urbano puede ser un verdadero alivio y si las temperaturas no bajan, al menos habrá fiesta para celebrar. El delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, y la coordinadora municipal de Barriadas, Eva Contador, han sido los encargados de dar los detalles de las ferias de El Ángel, El Higuerón, Villarrubia, Muriano, Santa Cruz, Alcolea y Trassierra.

Feria de la barriada de El Ángel

La feria de barriada de El Ángel será la primera de la programación, pues comenzará el próximo jueves 2 de julio y se extenderá hasta el domingo día 5. En esta fiesta destaca la celebración del desfile de gigantes y cabezudos, donde participan desde los pequeños hasta los mayores del barrio y donde se implican todos los vecinos.

Eva Contador y Julián Urbano, junto a los delegados de alcaldía de las distintas barriadas.

Eva Contador y Julián Urbano, junto a los delegados de alcaldía de las distintas barriadas. / CÓRDOBA

Feria de El Higuerón

La feria de El Higuerón 2026 se celebrará del 8 al 12 de julio y uno de sus platos fuertes será un espectáculo ecuestre. Eso sí, la cita que hará las delicias sobre todo de los más pequeños será la fiesta de la espuma y del agua, pues se agradece cuando el calor aprieta.

Feria de Villarrubia

La siguiente será la feria de Villarrubia, que tendrá lugar del 15 al 19 de julio. Como cada año, en Villarrubia lo más tradicional será la feria de día.

Cordoba Feria de Villarrubia

Feria de Villarrubia del año pasado. / VÍCTOR CASTRO

Feria de Cerro Muriano

En Cerro Muriano, tras la preferia, vendrá la feria, que tendrá lugar del 22 al 26 de julio. De la feria de Cerro Muriano no hay que perderse la degustación de recetas típicas andaluzas.

Feria de Santa Cruz

La feria de Santa Cruz se celebrará del 23 al 26 de julio. En Santa Cruz, los vecinos pusieron en marcha el año pasado la celebración de los Santiaguillos, en honor a su patrón, Santiago. Se trata de unos encierros con toros hinchables que ya congregaron a un gran número de cordobeses el año pasado. Este año repetirán.

Córdoba Feria de Villarrubia

Feria de Villarrubia del año pasado. / VÍCTOR CASTRO

Feria de Alcolea

La penúltima del calendario festivo de las barriadas será la feria de Alcolea. Se celebrará desde el 29 de julio al 2 de agosto y predominarán en su programación los juegos de agua. También habrá un trenecito.

Feria de Trassierra

La feria de Trassierra cerrará el calendario de las ferias de las barriadas periféricas cordobesas. Se celebrará del 12 al 16 de agosto y en su programación destaca una ruta en bicicleta por la Sierra. Además, este año se celebrará un campeonato de futbolín.

Noticias relacionadas

En todas las ferias, como ha recordado Eva Contador, se celebrará una comida en homenaje a los mayores de cada barriada. Por su parte, Julián Urbano ha manifestado que las tradiciones de la ciudad "no se han entendido nunca sin la participación de las ferias de las barriadas" y ha invitado a participar de este calendario festivo veraniego a todos los cordobeses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
  2. «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
  3. Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: 'Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado
  4. Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
  5. Un amplio dispositivo del Infoca lucha para extinguir el incendio en Las Jaras de Córdoba, que ya está estabilizado
  6. Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
  7. Accidente en Córdoba: dos atrapados al volcar un coche tras una colisión en la avenida de Barcelona
  8. Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas de Córdoba en pleno aviso amarillo

Llegan las ferias de las barriadas de Córdoba: El Ángel, El Higuerón, Villarrubia, Muriano, Santa Cruz, Alcolea y Trassierra preparan sus fiestas

Llegan las ferias de las barriadas de Córdoba: El Ángel, El Higuerón, Villarrubia, Muriano, Santa Cruz, Alcolea y Trassierra preparan sus fiestas

Nuevo local para El Brillante en el centro de Córdoba: la panadería con el sello del mejor panadero del mundo y Solete Repsol

Nuevo local para El Brillante en el centro de Córdoba: la panadería con el sello del mejor panadero del mundo y Solete Repsol

Ya hay empresa para mejorar el parque del Canal de Córdoba y poner más sombras alrededor de la guitarra gigante

Ya hay empresa para mejorar el parque del Canal de Córdoba y poner más sombras alrededor de la guitarra gigante

Controlado el incendio de Las Jaras tras una noche de intenso trabajo: el Infoca mantiene efectivos en labores de remate

Dani Martín entona el ‘mea culpa’ por la polémica de su concierto de Córdoba con una advertencia: “Tenemos la piel muy fina últimamente”

Dani Martín entona el ‘mea culpa’ por la polémica de su concierto de Córdoba con una advertencia: “Tenemos la piel muy fina últimamente”

La inesperada visita de un cernícalo de madrugada moviliza a los bomberos en Córdoba

La inesperada visita de un cernícalo de madrugada moviliza a los bomberos en Córdoba

Córdoba se sacude el calor extremo: las máximas caen hasta diez grados y llegan nubes, lluvias y tormentas

Córdoba se sacude el calor extremo: las máximas caen hasta diez grados y llegan nubes, lluvias y tormentas

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Tracking Pixel Contents