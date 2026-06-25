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La inesperada visita de un cernícalo de madrugada moviliza a los bomberos en Córdoba

Los bomberos lo trasladaron al parque de El Granadal, donde permanecerá a la espera de determinar su estado

Imagen de archivo de un cernícalo que se coló en una casa de Córdoba capital.

Imagen de archivo de un cernícalo que se coló en una casa de Córdoba capital. / CÓRDOBA

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

No todas las salidas de los bomberos de Córdoba tienen llamas de por medio. Aunque, en cierto modo, también se trataba de "apagar un fuego": el de la sorpresa de una familia de la calle El Avellano que, pasada la una de la madrugada, descubrió que un cernícalo había elegido el balcón de su vivienda como lugar de descanso o refugio. Ante la inesperada visita, los residentes en este piso del número 19, solicitaron ayuda y una dotación de bomberos se desplazó hasta el inmueble para recoger al ave rapaz.

El ave rapaz se posó en el inmueble situado en el barrio de Santa Rosa, próximo a la avenida del Brillante. Según han informado fuentes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), el aviso fue recibido alrededor de la 1.20 horas, cuando los ocupantes de la vivienda alertaron de la presencia del animal en el balcón.

Hasta el lugar se desplazó los bomberos que procedieron a recoger al cernícalo sin mayores incidencias. Tras la intervención, el ejemplar fue trasladado al parque de El Granadal, donde ha permanecido durante toda la noche a la espera de que se determine su estado y se gestionen los trámites necesarios.

Casos similares

La presencia de un cernícalo en una vivienda cordobesa no es un hecho inédito. De hecho, en junio de 2023 el servicio de emergencias 112 Andalucía recibió una llamada de un vecino que alertaba de que un supuesto águila se había colado en una vivienda situada en la avenida del Gran Capitán.

Noticias relacionadas y más

La alerta movilizó a la Policía Local de Córdoba, cuyos agentes acudieron al inmueble para comprobar la situación. Sin embargo, una vez en el lugar descubrieron que el visitante no era una gran rapaz, sino un cernícalo, un ave de presa mucho más pequeña que un águila, aunque de aspecto similar para quien no está familiarizado con estas especies.

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