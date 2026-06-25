La independencia judicial, a reflexión en Córdoba: "La situación es irrespirable"

Juristas y estudiantes se han dado cita esta tarde en el Colegio de la Abogacía de Córdoba para asistir a la Jornada sobre actualidad de la Justicia, que comenzará con la mesa redonda titulada La independencia del Poder Judicial en el momento actual. La jornada es dirigida por el magistrado Antonio Puntas, delegado provincial de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), quien precisamente ha definido la situación actual como "irrespirable".

De esta forma, la celebración del encuentro se planteó hace meses, pero ha coincidido en el tiempo con la condena al exministro José Luis Ábalos y con la decisión del Consejo General del Poder Judicial de investigar al juez Juan Carlos Peinado por el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En declaraciones a Diario CÓRDOBA, Antonio Puntas lamenta que las acusaciones de supuesta prevaricación a compañeros "son mensajes que, aunque no nos toquen directamente, es un mensaje indirecto al resto", por lo que alude a "una presión inaguantable", con la que "es muy difícil trabajar".

Este magistrado advierte de que "está en riesgo el Estado de derecho, no hemos vivido nada igual", y afirma que existe una "preocupación extrema en la carrera" ante las "cuestiones esperpénticas" que están observando. También hace hincapié en la necesidad de "recordar que la independencia judicial es una responsabilidad, no es un privilegio. El juez aplica la ley".

Así, la mesa se planteará si el CGPJ, como indica la Constitución, protege a los jueces "ante ataques objetivos que provienen del poder político". En ella participan Miguel Ángel Pareja, presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba; Francisco Higuera, tesorero del Colegio de la Abogacía y uno de los organizadores de la jornada, y Miguel Agudo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.

Representantes de las entidades organizadoras de la jornada sobre la actualidad de la Justicia celebradas en el Colegio de la Abogacía de Córdoba. / Víctor Castro

La obligación de mediar

Después de este debate, los participantes tratarán sobre los Aspectos procesales de la LO 1/2025. Aplicación práctica de los MASC (medios adecuados de solución de controversias) en el ámbito Civil. Para ello, cuentan con las intervenciones de Pedro Roque Villamor, presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Córdoba; Ignacio José Cubillo, catedrático de Derecho Procesal de la UCO, y Álvaro Navarro, director de la Escuela de Práctica Jurídica Rafael Yllescas Melendo.

Francisco Higuera ha destacado que esta mesa "resolverá inquietudes que se están planteando a partir de la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en la Justicia". En cuanto al último tema de debate, Retos actuales de la jurisdicción Penal. Instrucción y enjuiciamiento, ha explicado que se abordarán las conformidades (acuerdos entre las partes que evitan el juicio), el nuevo papel de la Fiscalía en la instrucción de los procedimientos y la violencia de género.

Para ello, intervendrán José Ignacio Vilaplana, magistrado de Instrucción 6 del Tribunal de Instancia de Sevilla; Jesús Aparicio, fiscal de la Fiscalía Provincial de Córdoba; José Manuel Palma, catedrático de Derecho Penal de la UCO, y Concepción Ortega, vicedecana y responsable de Violencia de género del Colegio de la Abogacía de Córdoba.

La nueva Ley de Eficiencia

La Jornada sobre Actualidad de la Justicia ha sido organizada por la Asociación Profesional de la Magistratura; el Colegio de la Abogacía de Córdoba; el Consejo Social de la UCO y la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la UCO. Francisco Muñoz Usano, presidente del Consejo Social de la UCO, explica que esta propuesta formativa surgió a raíz de la publicación de la LO 1/2025 y de su interpretación, y "se ha esperado un tiempo para observar su aplicación". En esta línea, recuerda que la nueva Ley de Eficiencia en la Justicia "tiene mucho que ver con los ciudadanos, porque les interesa que la Justicia sea rápida y eficiente".