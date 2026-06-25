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Ya hay empresa para mejorar el parque del Canal de Córdoba y poner más sombras alrededor de la guitarra gigante

La Gerencia Municipal de Urbanismo adjudica a Ingedeca Proyectos, Obras y Servicios la mejora del parque por 258.000 euros con un plazo de ejecución de tres meses

Guitarra gigante que hace las veces de parque infantil en el parque del Flamenco de Córdoba.

Guitarra gigante que hace las veces de parque infantil en el parque del Flamenco de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

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Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La empresa Ingedeca Proyectos, Obras y Servicios se ha hecho con el contrato licitado por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba para aplicar una serie de mejoras en el parque del Canal, incluyendo la instalación de más sombras alrededor de la guitarra gigante que hace las veces de parque infantil y que se sitúa en la manzana conocida como del Flamenco. La adjudicataria ejecutará el contrato por algo más de 258.000 euros y tendrá tres meses para realizar los trabajos.

Según la memoria del proyecto, se actuará en las tres manzanas que componen el parque: la oeste (conocida como parque del Flamenco), la este (parque de la Princesa de Asturias) y la central. En la parque del parque del Flamenco se colocará un letrero identificativo con el nombre del parque y se colocarán los hitos a lo largo del circuito de atletismo, de dos kilómetros. También se ejecutarán caminos adicionales a los que ya hay y se plantarán más árboles en el entorno de la guitarra para que haya más sombras.

A.J.González Córdoba Parque del Flamenco

Guitarra del parque del Flamenco. / A. J. GONZÁLEZ

En el proyecto se incluye la instalación de pivotes en el paseo para que no entren coches, la reposición de baldosas rotas y la retirada de las vallas que hay junto al carril bici de la glorieta. También se extenderá una capa de tierra vegetal en los senderos y se colocará un módulo de toldos en la zona de la guitarra.

Actuaciones en el parque de la Princesa de Asturias

En el parque de la Princesa de Asturias se plantarán más árboles, se pondrá una línea de riego por goteo, se mejorará el firme del camino del Canal y se prolongará la red de agua bruta de Emacsa. También aquí se repondrán baldosas estropeadas y se terminará de pintar el carril bici.

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El parque del Canal en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

Actuaciones en la manzana central

En cuanto a la manzana central, se pondrán un banco y una papelera en la plaza del extremo este, se plantarán más árboles y se instalará otra línea de riego por goteo. Se mejorará el firme en el camino de servicio junto al canal, se repondrán baldosas rotas y se colocará una valla con pasamanos para limitar el acceso de coches desde la avenida de la Arruzafilla. También aquí se demolerá el antiguo muelle de trabajo que hay junto al canal y se extenderá una capa de tierra en los senderos.

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