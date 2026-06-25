El Festival Internacional de Juegos de Córdoba se traslada el Centro de Exposiciones del Parque Joyero para dar cabida a miles de personas

El Festival Internacional de Juegos de Córdoba, que este año alcanza su 21 edición, se celebrará en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero. Este cambio de ubicación tiene que ver con el éxito que lleva acumulando la cita durante los últimos años, lo que ha provocado que el Palacio de la Merced, su sede hasta ahora, se haya quedado pequeña. Es más, el año pasado se llegó a montar una carpa complementaria en el aparcamiento de la sede de la Diputación y aún así hubo gente que se quedó fuera, tanto que se superaron las 40.000 visitas. Este año, el festival se celebrará del 4 al 6 de septiembre.

El presidente de la Asociación Cultural Jugamos Tod@s -que organiza la cita-, Jesús Torres, la delegada de Juventud del Ayuntamiento, Cintia Bustos, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, y la responsable de Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, han presentado este jueves las principales novedades de la cita. El cambio principal, como ya se ha señalado, ese cambio de ubicación al CEFC, donde la capacidad es mucho mayor que en casi cualquier otro espacio de la ciudad.

Blanca Torrent, Cintia Bustos, Jesús Torres y Sara Alguacil presentan el cartel del festival de este año. / CÓRDOBA

Jesús Torres: "El festival no va a cambiar su espíritu"

El presidente de Jugamos Tod@s ha destacado que más allá de esa modificación, "el festival no va a cambiar en su espíritu, el de participación y el de ofrecer a la sociedad un ocio que queremos que sea de calidad". Como ha reconocido Torres, "jugar es un lujo de los países desarrollados, no tenemos otro problema y podemos dedicar tiempo libre y ocio a ello".

Si bien la programación aún no está cerrada, el presidente de la asociación que organiza la cita ha adelantado que "habrá multitud de invitados" y algún que otro autor de "referencia internacional". Lo que sí se puede adelantar es que se entregará, como es habitual, el premio al mejor juego del año en España y que habrá partidas de rol, juegos gigantes y algún que otro torneo.

Una partida celebrada durante el Festival Internacional de Juegos de Córdoba del año pasado. / VÍCTOR CASTRO

Blanca Torrent: "Es un evento de relevancia internacional para un ocio que ya no es de una minoría"

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha destacado que para el instituto municipal es un honor que citas de este tipo se celebren en el CEFC. Sobre el festival, Torrent ha manifestado que "es un evento de relevancia internacional para un ocio que ya no es de una minoría" y ha añadido que "promueve la participación y la cooperación" en torno a los juegos de mesa.

Sara Alguacil: "El Palacio de la Merced se quedaba corto para las necesidades del festival"

Por su parte, Sara Alguacil ha reconocido que el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ya se ha quedado "corto" para las "necesidades del festival". Pese al cambio de ubicación, Alguacil ha adelantado que la institución provincial, junto al Ayuntamiento, seguirá colaborando con este evento para que siga creciendo.

Expositores de editoriales de juegos de mesa instaladas en el Palacio de la Merced durante el festival de 2025. / VÍCTOR CASTRO

Cintia Bustos: "Son nuestros inquilinos más antiguos"

Por último, Cintia Bustos ha recordado que el festival y la asociación que lo organiza son, quizá, los "inquilinos más antiguos" de la Casa de la Juventud de Córdoba. La delegada de Juventud del Ayuntamiento ha apuntado, además, que precisamente en la Casa de la Juventud se ha puesto en marcha el Espacio NEO, "una zona segura donde los chicos y las chicas puedan divertirse con tranquilidad" y al que se ha sumado Jugamos Tod@s ofreciendo a estos jóvenes juegos de mesa.