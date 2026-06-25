La falta de una sede propia y la gestión de la Orquesta de Córdoba vuelve a unir las críticas de la oposición

La presentación de la temporada 2026/2027 de la Orquesta de Córdoba ha venido acompañada de nuevas críticas de la oposición municipal sobre las condiciones en las que desarrolla su actividad la formación musical. Tanto Hacemos Córdoba como VOX han coincidido en señalar la falta de una sede estable como uno de los principales problemas pendientes de resolver para una institución que supera ya las tres décadas de historia.

El concejal de Hacemos Córdoba, Iván Fernández, ha advertido de que la Orquesta atraviesa una situación de "precariedad" derivada, a su juicio, de la falta de atención institucional. Entre las carencias señaladas ha citado la demora de varios años en la renovación de instrumentos ("llevan cuatro años esperando unos timbales"), la ausencia de nuevo vestuario para los músicos desde hace "siete años" y las condiciones del personal administrativo, "que conviven en un pasillo en un edificio de la Universidad de Córdoba".

Por otro lado, también ha alertado de que el presupuesto actual “no va a ser suficiente para mantener una programación de calidad los próximos años, ni esa expansión nacional e internacional que se está buscando con la orquesta ahora mismo, lo que puede dificultar incluso la participación en festivales".

El debate sobre la sede

Uno de los puntos de coincidencia entre ambas formaciones ha sido la necesidad de dotar a la Orquesta de unas instalaciones propias. Fernández ha recordado que los ensayos se realizan actualmente en la Sala Polifemo del Teatro Góngora, una situación que obliga en ocasiones a reorganizar horarios y limita la actividad de la formación. Por ello, ha anunciado que volverán a llevar el asunto al Pleno para reclamar un mayor compromiso económico del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, así como la construcción de un auditorio para la ciudad.

En su caso, el concejal de VOX Rafael Saco ha lamentado que la Orquesta continúe "sin una sede digna después de más de treinta años de trayectoria". El edil ha recordado que su grupo preguntó en el último Pleno por el estado del proyecto para adaptar el antiguo Cine Osio como espacio de ensayos, una alternativa planteada por el Gobierno municipal tras descartarse la construcción del auditorio.

Saco ha reclamado al Ayuntamiento que concrete qué actuaciones se han realizado, cuál es el calendario previsto y si mantiene el compromiso de destinar el inmueble a la Orquesta. "La Orquesta necesita hechos, no titulares", ha señalado el concejal, que ha defendido que uno de los principales referentes culturales de Córdoba debe contar con unas instalaciones permanentes acordes a su prestigio y proyección.