Empieza la temporada de cine de verano en Córdoba con 'Torrente, presidente' en el Coliseo San Andrés: "Abrimos con ilusión y mucho esfuerzo"

Córdoba tendrá este año cine de verano. La oferta será menor porque solo abrirá el Coliseo San Andrés (calle Fernán Pérez de Oliva 6), pero los amantes del séptimo arte tendrán la oportunidad de vivir la experiencia a la luz de la luna. Aunque la propiedad estaba en negociaciones con el empresario de los cines Delicias y Fuenseca para que se hicieran cargo de la gestión este año, finalmente no hubo acuerdo y ambas salas permanecerán cerradas.

Este jueves ha tenido lugar la primera proyección con la película más taquillera del invierno, Torrente, presidente, el último filme dirigido y protagonizado por Santiago Segura que según José María Casado, encargado de la gestión del Coliseo, "es una clásica comedia de verano" por lo que esperan que haya una buena respuesta por parte del público durante el tiempo que esté en cartelera.

De momento, tienen previsto mantener a Torrente en cartel cinco días, de jueves a lunes. A continuación, el cine acogerá el estreno de Toy Story 5, "una cinta para el público familiar que se acaba de salir mucho tirón y que estará cuatro días en nuestra sala", ha adelantado. La siguiente será La asistenta, que también ha funcionado muy bien durante el invierno. "Queremos alternar las películas taquilleras y comerciales con cine independiente que haya funcionado bien con el público", ha indicado el promotor, que asegura que "volvemos a abrir con mucha ilusión y mucho esfuerzo". Aunque se habían anunciado ayudas para los cines de verano por parte del Ayuntamiento de Córdoba, "de momento no han salido y no sabemos si saldrán". Tampoco habrá anuncios publicitarios. "Pasaremos directamente a los tráiles cuando entre el público".

Empieza la temporada de cine de verano en Córdoba / Víctor Castro

Un fin de semana sin ola de calor

Los que acudan al cine de verano este fin de semana lo harán con la ola de calor en retroceso y temperaturas agradables. "El miércoles por la noche hicimos la prueba y se estaba en la gloria, con un airecito estupendo, yo soy un amante del cine de verano y para mí es una experiencia de cuento", ha comentado José María, que anima a los cordobeses a disfrutar de este patrimonio único en España. No en vano, se trata del cine de verano más antiguo de España, que se inauguró en 1935 y que mantiene su encanto noventa años después.

Antes de abrir, se han realizado las tareas de mantenimiento necesarias para que todo esté a punto. "Siempre hacemos un esfuerzo y este año hemos reparado todas las cornisas, se ha pintado y la jardinería está en perfecto estado de revista, con más macetas que el año pasado".

Un año más, el precio se mantiene intacto con la intención de que sea un producto popular al alcance de cualquier vecino de Córdoba. Las entradas se pueden adquirir por 5 euros en la web oficial cines.equipodecine.com o en taquilla, donde se reserva el 20% del aforo. En total, este cine puede albergar hasta 400 personas. Para colaborar con el mantenimiento del cine de verano, los asistentes tienen la opción de consumir en el ambigú, que ofrecerá helados, bebidas, bocadillos y otros tentempiés.