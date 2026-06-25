La economía cordobesa crecerá un 1,6% en 2026, por debajo de la media andaluza pese al tirón de vivienda y exportaciones

Córdoba encara 2026 con crecimiento, pero sin el impulso suficiente para igualar al conjunto de Andalucía. La provincia avanzará un 1,6%, por debajo del 2,0% previsto para la comunidad, según el último informe de Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios del Grupo Unicaja.

El escenario para Córdoba que ofrece el informe Previsiones Económicas de Andalucía presenta luces y sombras. En el lado positivo, la vivienda y las exportaciones sostienen buena parte de la actividad, mientras que en el negativo, el turismo pierde fuerza. En el caso del turismo, el análisis apunta a una bajada general en toda Andalucía en el arranque del año, afectado por el accidente ferroviario de Adamuz, el tren de borrascas y los problemas en las infraestructuras de transporte.

Según el análisis, la provincia de Córdoba habría cerrado 2025 con un crecimiento estimado del 2,5%, pero en 2026 avanzaría solo un 1,6%, cuatro décimas por debajo del 2,0% previsto para Andalucía.

En el cuarto trimestre de 2025, la economía cordobesa habría crecido un 1,9% interanual, frente al 2,9% del conjunto de Andalucía. Analistas Económicos subraya que solo Córdoba y Jaén quedaron por debajo del 2% en ese tramo final del año.

La comparación con otras provincias andaluzas evidencia esa diferencia de ritmo. Para 2026, Málaga lideraría el crecimiento con un 2,4%, seguida de Sevilla, con un 2,3%, y Cádiz, con un 2,2%. Granada se situaría en torno a la media regional, mientras que Córdoba quedaría por debajo junto a Huelva, Almería y Jaén.

Córdoba crecerá, pero crecerá menos que la media. La provincia afronta un año de menor dinamismo, especialmente por la debilidad del mercado laboral y el comportamiento más flojo del turismo.

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la plaza de Colón, en Córdoba. / A.J. González

En 2025, la tasa de paro se situó en el 17,0%, por encima de la media andaluza, que fue del 14,7%. Esto coloca a la provincia en una posición más delicada que buena parte del resto de Andalucía, donde el empleo mostró una evolución más favorable.

La afiliación a la Seguridad Social sí creció en Córdoba durante 2025, aunque también con menor intensidad. El aumento fue del 1,3%, frente al 2,3% regional. Este dato confirma una creación de empleo positiva, pero más lenta que en el conjunto de la comunidad.

Vivienda y exportaciones, las señales positivas

La vivienda en Córdoba mostró una evolución favorable en 2025. Las compraventas de viviendas crecieron alrededor del 19%, por encima de la media andaluza. Este dato refleja actividad en el mercado inmobiliario y cierta fortaleza de la demanda.

En precios, el valor tasado de la vivienda libre subió un 9,1% interanual en el cuarto trimestre. Es una subida importante, aunque inferior a la registrada en provincias como Málaga, Granada, Sevilla o Cádiz, donde el encarecimiento de la vivienda fue más intenso.

También destaca el buen comportamiento del comercio exterior cordobés. Las exportaciones de bienes aumentaron un 3,3% en 2025, frente al 0,6% del conjunto andaluz. Este dato supone una de las mejores noticias para la economía provincial, porque apunta a una mayor capacidad de las empresas cordobesas para vender fuera.

A ello se suman otros indicadores positivos, como la matriculación de turismos creció un 12,3%, la de vehículos de carga un 11,7% y la creación de sociedades mercantiles aumentó un 8,1%.

El turismo pierde fuerza en Córdoba

El turismo aparece como una de las debilidades del balance provincial. Las pernoctaciones hoteleras en Córdoba descendieron un 0,5% en 2025, mientras que Andalucía todavía logró crecer un 0,9%.

El informe señala que el turismo andaluz se ha moderado y menciona, entre los factores que afectaron al arranque de 2026, el accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido en la provincia de Córdoba, junto al tren de borrascas y los problemas en las infraestructuras de transporte.