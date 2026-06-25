Se entrega este viernes con la compra del periódico
Diario CÓRDOBA publica la quinta edición de la 'Guía del Camino Mozárabe en Córdoba'
Consta de 96 páginas, con textos del periodista Juan M. Niza, y los principales datos, recorridos y mapas para disfrutar de la experiencia
El Camino Mozárabe es uno de los caminos que conduce a Santiago de Compostela, uniendo el sur de España con la capital gallega. Este recorrido alcanzó una gran importancia en la Edad Media al conectar las provincias de Almería, Málaga, Granada y Jaén con Córdoba y después continuar por la Ruta de la Plata.
En los últimos años, el Camino Mozárabe ha adquirido gran protagonismo tras los esfuerzos de diferentes administraciones para impulsar su recorrido, junto a la Asociación de los Amigos del Camino de Santiago, que viene acometiendo un amplio programa de actividades e iniciativas para su difusión. La asociación ha intervenido en la recuperación de señalizaciones, cruces e hitos del Camino, mientras que las administraciones han venido promoviendo intervenciones en la red de senderos y vías.
Nueva apuesta editorial de Diario CÓRDOBA
Diario CÓRDOBA publica este viernes la quinta edición de la Guía del Camino Mozárabe en Córdoba, que consta de 96 páginas en formato A5, para poner en valor el atractivo turístico y económico del Camino Mozárabe de Santiago y remarcar la importancia que puede tener para los municipios por los que discurre un turismo de cultural y de naturaleza. La publicación se entrega, sin coste alguno, con la compra de cada ejemplar del periódico.
La quinta edición de la Guía del Camino Mozárabe en Córdoba, de Diario CÓRDOBA, está patrocinada por la Diputación de Córdoba, el Cabildo Catedral de Córdoba y la Fundación Cajasol.
Distintos tipos de caminos
En esta publicación se recogen los distintos caminos que llegan a Córdoba, se incluyen datos prácticos para hacer el Camino y mapas del recorrido e imágenes de las distintas etapas en las que se puede dividir el trayecto.
Asimismo, se incorporan consejos básicos, contactos y teléfonos útiles para reservar lugares donde pernoctar y comer, pero también para la seguridad del caminante. La elaboración de los contenidos de la nueva edición de esta guía corre a cargo del periodista Juan M. Niza, gran conocedor del Camino Mozárabe.
Estructura de la publicación
La publicación se estructura en cinco bloques principales: las rutas hasta llegar a la provincia de Córdoba, el recorrido por la provincia de Córdoba hasta la salida de sus límites territoriales, el trayecto hasta llegar a Santiago, los otros caminos que llegan a Santiago y otros contenidos, como la preparación del Año Jacobeo 2027 en Córdoba, una entrevista al presidente de la Diputación de Córdoba, la accesibilidad del Camino (camino inclusivo) o cómo preparar el Camino
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