Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en Las JarasEl incendio, en imágenesFestival de la GuitarraSadecoTapa de contenedoresFichaje CCFPrecio del suelo urbanoTerremoto VenezuelaJuan J. Aguirre BangassouGuía MozárabeAgenda 'finde'Votación de investidura AndalucíaFloraPremios Cuadernos del SurFP CórdobaAlivio del calorTeletrabajo Junta AndalucíaConmoción en el GuadalquivirViolación en discoteca
instagramlinkedin

En La Rinconada

Defensa ya tiene empresas para dirigir las obras de construcción de la Base Logística del Ejército en Córdoba

El ministerio avanza en la adjudicación de uno de los contratos principales para levantar los edificios de la futura BLET

Así será la Base Logística del Ejército

Así será la Base Logística del Ejército

Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Ministerio de Defensa ha hecho ya una propuesta de adjudicación -que todavía debe ser definitiva- para cada uno de los tres lotes en que se divide el contrato para la asistencia técnica para la dirección de obra y gestión integrada de la construcción de la primera fase de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) General de Ejército Javier Varela en Córdoba. El contrato salió a licitación por casi nueve millones de euros y está dividido en tres lotes.

El lote 1, que tiene que ver con la dirección de las obras de construcción de los primeros edificios de la Base Logística roza los 4,8 millones de euros. Aquí, la propuesta de adjudicación es para la empresa IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia de un total de tres propuestas de empresas o uniones temporales de las mismas.

Así serán los edificios de la Base Logística del Ejército

Así serán los edificios de la Base Logística del Ejército

El lote 2, también relacionado con la dirección de obras, se lo ha quedado la misma empresa, IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia. Este lote roza los 1,7 millones euros.

El último lote, el número 3, tiene que ver con la dirección integrada de la construcción (GIC) en este caso de la BLET, es decir, la aplicación del sistema que controla que todos los recursos se están aplicando de la mejor manera posible. Este lote, de casi 2,5 millones de euros, lo ejecutará, cuando la adjudicación sea definitiva, la UTE formada por Investigación y Control de Calidad, Areall Base de Proyectos y Artelia Spain.

Distribución de los espacios en la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba.

Distribución de los espacios en la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba. / Ramón Azañón

Las obras costarán casi 400 millones de euros

Mientras Defensa avanza en la adjudicación de la dirección de obra, se espera que en breves también pueda estar lista la de las propias obras en sí. Cabe recordar que Defensa licitó la primera fase de la construcción de la BLET por casi 400 millones de euros y en esta parte de los trabajos se harán los edificios que se consideran principales. Para más adelante se dejan otros que no se precisan para arrancar, como un museo que quiere que hacer Defensa dentro de la Base.

El campus militar contará, entre otras cosas, con una pista de pruebas, un enorme almacén principal, talleres e incluso una ITV. Dentro de las construcciones, el edificio de mando será el punto neurálgico de la BLET, contará con dos plantas (será el único que dos plantas aparte de los alojamientos) y delante tendrá el patio de armas presidido por la bandera de España.

Noticias relacionadas y más

Edificio de mando de la BLET.

Edificio de mando de la BLET. / CÓRDOBA

También tendrá, lógicamente, un comedor, que será, además, uno de los edificios más representativos del proyecto por su estética actual y moderna y una iluminación cenital.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
  2. «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
  3. Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: 'Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado
  4. Córdoba se abrasa: la Aemet activa el aviso rojo por calor extremo con máximas de 45 grados
  5. Un amplio dispositivo del Infoca lucha para extinguir el incendio en Las Jaras de Córdoba, que ya está estabilizado
  6. Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
  7. Accidente en Córdoba: dos atrapados al volcar un coche tras una colisión en la avenida de Barcelona
  8. Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas de Córdoba en pleno aviso amarillo

Un total de 22 tabernas y restaurantes participan en el 3º Concurso Profesional del Rabo de Toro Cordobés

Un total de 22 tabernas y restaurantes participan en el 3º Concurso Profesional del Rabo de Toro Cordobés

Sadeco lleva a parques y plazas de Córdoba una campaña con talleres y actividades infantiles para evitar residuos en la vía pública

Sadeco lleva a parques y plazas de Córdoba una campaña con talleres y actividades infantiles para evitar residuos en la vía pública

La inesperada visita de un cernícalo de madrugada moviliza a los bomberos en Córdoba

La inesperada visita de un cernícalo de madrugada moviliza a los bomberos en Córdoba

Aucorsa permite ya el pago con tarjeta y móvil en todos los autobuses urbanos de Córdoba

Aucorsa permite ya el pago con tarjeta y móvil en todos los autobuses urbanos de Córdoba

Defensa ya tiene empresas para dirigir las obras de construcción de la Base Logística del Ejército en Córdoba

La economía cordobesa crecerá un 1,6% en 2026, por debajo de la media andaluza pese al tirón de vivienda y exportaciones

Córdoba mira a Venezuela tras el terremoto: "No sabías si te esperaba la muerte de un lado o del otro"

Córdoba mira a Venezuela tras el terremoto: "No sabías si te esperaba la muerte de un lado o del otro"

El Ayuntamiento de Córdoba activará ayudas de emergencia para la atención de los damnificados por los terremotos en Venezuela

El Ayuntamiento de Córdoba activará ayudas de emergencia para la atención de los damnificados por los terremotos en Venezuela
Tracking Pixel Contents