Defensa ya tiene empresas para dirigir las obras de construcción de la Base Logística del Ejército en Córdoba

El Ministerio de Defensa ha hecho ya una propuesta de adjudicación -que todavía debe ser definitiva- para cada uno de los tres lotes en que se divide el contrato para la asistencia técnica para la dirección de obra y gestión integrada de la construcción de la primera fase de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) General de Ejército Javier Varela en Córdoba. El contrato salió a licitación por casi nueve millones de euros y está dividido en tres lotes.

El lote 1, que tiene que ver con la dirección de las obras de construcción de los primeros edificios de la Base Logística roza los 4,8 millones de euros. Aquí, la propuesta de adjudicación es para la empresa IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia de un total de tres propuestas de empresas o uniones temporales de las mismas.

El lote 2, también relacionado con la dirección de obras, se lo ha quedado la misma empresa, IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia. Este lote roza los 1,7 millones euros.

El último lote, el número 3, tiene que ver con la dirección integrada de la construcción (GIC) en este caso de la BLET, es decir, la aplicación del sistema que controla que todos los recursos se están aplicando de la mejor manera posible. Este lote, de casi 2,5 millones de euros, lo ejecutará, cuando la adjudicación sea definitiva, la UTE formada por Investigación y Control de Calidad, Areall Base de Proyectos y Artelia Spain.

Distribución de los espacios en la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba. / Ramón Azañón

Las obras costarán casi 400 millones de euros

Mientras Defensa avanza en la adjudicación de la dirección de obra, se espera que en breves también pueda estar lista la de las propias obras en sí. Cabe recordar que Defensa licitó la primera fase de la construcción de la BLET por casi 400 millones de euros y en esta parte de los trabajos se harán los edificios que se consideran principales. Para más adelante se dejan otros que no se precisan para arrancar, como un museo que quiere que hacer Defensa dentro de la Base.

El campus militar contará, entre otras cosas, con una pista de pruebas, un enorme almacén principal, talleres e incluso una ITV. Dentro de las construcciones, el edificio de mando será el punto neurálgico de la BLET, contará con dos plantas (será el único que dos plantas aparte de los alojamientos) y delante tendrá el patio de armas presidido por la bandera de España.

Edificio de mando de la BLET. / CÓRDOBA

También tendrá, lógicamente, un comedor, que será, además, uno de los edificios más representativos del proyecto por su estética actual y moderna y una iluminación cenital.