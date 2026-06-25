El tuit viral que activa la polémica sobre el desayuno más clásico de Córdoba: ¿el jamón en ‘pizquitos’ o lonchas?

Entre los símbolos reconocibles y únicos de Córdoba están por supuesto la Mezquita-Catedral, los Patios, Medina Azahara, el Puente Romano, la Calleja de las Flores… y así un largo etcétera. En materia gastronómica, no se puede hablar de Córdoba sin mencionar el salmorejo, el flamenquín o la mazamorra, y a nivel diario hay un clásico que no falta en el desayuno de la mayoría de los cordobeses y que también es “muy de aquí”: la tostada con aceite, tomate triturado y ‘pizquitos’ de jamón serrano.

Este manjar mañanero es, podría decirse, casi exclusivo de la capital, pero también presente en bares de la provincia. En otras latitudes lo habitual es que el jamón de la tostada lo sirvan en lonchas. Tan es así que pocos cordobeses se atreverían a pedir la media con ‘piscos’, o ‘pizquitos’ de jamón, fuera de las fronteras de la provincia. No las encontrarán en Sevilla, Jaén, Málaga o Cádiz, por poner unos ejemplos. Ni tampoco es habitual por de Despeñaperros ‘pa’ arriba’.

Tostada con lonchas de jamón / CÓRDOBA

Los ‘pizquitos’ de Córdoba y el tuit de la polémica

Pero no a todo el mundo convence esta forma tan cordobesa de tomar el jamón en el desayuno. Los de fuerte asisten a la propuesta sorprendidos, en ocasiones, y a algunos autóctonos la técnica tampoco les convence.

Es el caso de una cordobesa, natural de Iznájar y afincada en Granada, según su biografía, que se ha hecho viral con un tuit en la red social X sobre los ‘pizquitos’, que acumula más de 250.000 visualizaciones en 24 horas y que han contribuido a generar el debate sobre ‘pizquitos, ¿sí o no?’.

‘Qué manera de joderle el desayuno al personal, hostias’, añade la usuaria de X, que se encontraba de visita en la capital.

“Algo malo tenía que tener Córdoba. Perfecta no iba a ser”

La sucesión de comentarios a la reflexión de esta tuitera se divide entre los que comparten su opinión, la mayoría, y los defensores del jamón de ‘pizquitos’. Ante el revuelo generado, la propia usuaria aclara en tono distendido: “Algo malo tenía que tener Córdoba. Perfecta del to no iba a ser jajajs”.

Entre quienes participan en el debate hay opiniones negativas y variadas. “Una manía cordobesa que nunca he entendido”, señala un usuario. “Es que es incómodo. Un horror. Y claro, en la vida te van a poner un buen jamón...eso lo peor”, añade otro.

Las peores impresiones son de quienes vienen de fuera: “Yo cuando recién me mudé a Córdoba, tenía que ir a desayunar a Sevilla todos los fines de semana por este tema”. “Vivo en Córdoba, soy de Cádiz, y aún no lo comprendo. Con lo bien que saben las lonchas”, insiste otro usuario.

Y hay quien aclara “para mí eso solo sirve para el salmorejo… Cuando me dan a elegir eso en las tostadas nunca lo quiero”.

Eso sí, los defensores de los ‘pizquitos’ no tienen dudas: “El jamón en pizquitos es la mayor evolución que existe en la tostada de tomate y jamón”. Y añaden: “Es nuestra tradición, pero te lo pueden poner en lonchas si lo pides. En Sevilla te ponen los caracoles en cuenco o plato sin caldo y en Córdoba es en vaso. Gusto, colores”.

Una idiosincrasia cordobesa de opiniones enfrentadas

No es la primera vez que las tostadas con ‘pizquitos’ de jamón generan polémica en redes sociales. Son habituales los vídeos de foráneos que comentan en sus perfiles esta propuesta de desayuno tan cordobesa, generando en la mayoría de los casos, más críticas que elogios.

Sea por la forma de tomar jamón en la tostada o el tamaño de la misma, lo cierto es que Córdoba, también en lo gastronómico, tiene algunas peculiaridades que no dejan indiferentes a nadie. Lo dicho, para gustos, los colores.