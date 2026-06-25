Dani Martín entona el ‘mea culpa’ por la polémica de su concierto de Córdoba con una advertencia: “Tenemos la piel muy fina últimamente”

El pasado 20 de junio, el recinto ferial de El Arenal en Córdoba vibró al ritmo de los grandes éxitos de Dani Martín, que recalaba en la capital con el tour ‘25 P*t*s Años’, con el que celebra sus 25 años sobre los escenarios, uno de los platos fuertes de la edición del festival Córdoba Live 2026.

Con un público entregado, la actuación del madrileño, exlíder de El Canto del Loco, se transformó en un viaje adolescente a través de imágenes, recuerdos y canciones que llevan acompañando a varias generaciones desde hace un cuarto de siglo.

Pero más allá de la actuación y el fenómeno fan, el paso de Dani Martín por Córdoba se viralizó en redes sociales por un vídeo que criticaba su actitud ante la petición de una niña entre el público, que lucía un cartel en el que pedía que quería subir al escenario a cantar con él.

Dani Martín en el Córdoba Live / Víctor Castro

Dani Martín critica ‘la mala educación’ de una niña en Córdoba

La situación, que se repite en conciertos de decenas de artistas, ha colocado al cantante en el centro de la polémica. “Pone me subes al escenario, ¿no? Luego subes, ¿vale? ¿O es que tú quieres ya?”, interpelaba el artista a la menor. La niña asintió con la cabeza, afirmando que le gustaría subirse ya con él. La reacción de Martín a continuación es la que ha levantado la polémica: “Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas. Estás muy mal educada”, a lo que el público respondió con carcajadas. Y la conversación continuaba: “¿Te crees que soy un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo? Muy bien. Un aplauso”, concluía, sin que finalmente la pequeña subiera al escenario.

Este momento, replicado en cientos de vídeos en redes sociales, ha desatado muchos comentarios negativos hacia el cantante, que finalmente ha decidido intervenir en la polémica.

“Pido disculpas, pero se ha sacado de contexto”

En un mensaje publicado por Dani Martín en sus stories este miércoles, el cantante entona el ‘mea culpa’ por lo ocurrido y pide disculpas a quien haya podido sentirse ofendido por lo ocurrido.

El intérprete tira de humor y apunta que no veía bien el cartel “porque necesito gafas” y que su intención era bromear con la pequeña en el tono desenfadado habitual en él. “A todos los ofendidos les pido disculpas y caminaré de rodillas hasta la carretera esta tarde”, añade con evidente tono de sarcasmo.

Llegados a este punto, el cantante invita a una reflexión, en especial ante el tono utilizado en los insultos recibidos. “Vamos a llegar a un punto en el que lo mejor va a ser no comunicarnos desde el escenario”, señala y apunta que muchas de las cosas que se publican en redes se sacan de contexto, utilizando vídeos editados.

Asimismo, Martín señala la necesidad actual de crear polémica con cualquier cosa. “Los verdaderos problemas son otros”, afirma. El cantante cierra su mensaje volviendo a pedir disculpas: “El que se sienta ofendido pido disculpas, aunque no tenga que hacerlo, pero bueno, parece que tenemos la piel muy fina últimamente”.