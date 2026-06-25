Córdoba pierde cuatro hectáreas de sierra en el primer incendio forestal del verano: "Por aquí hay cámaras y de ahí se sacará algo"

El incendio forestal declarado este miércoles en la urbanización El Chaparral, que se encuentra junto a Las Jaras, ha calcinado cerca de cuatro hectáreas de sierra cordobesa, según la información facilitada por José David Pérez, técnico del Plan Infoca, a Diario CÓRDOBA en el lugar. Este jueves, un retén de bomberos permanece en la zona para prevenir una posible reactivación de las llamas, ya que la subida de las temperaturas iniciada a media mañana se plantea como un "momento crítico" para el siniestro.

José David Pérez ha trabajado junto a sus compañeros desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, desarrollando tareas de remate y liquidación del fuego, que se ha dado por controlado a las 6.35 horas. En estos momentos, un grupo de especialistas, conformado por siete bomberos y dos conductores, que actúan con un camión, se halla en El Chaparral.

Un cartel guía a los servicios de emergencias hacia el incendio en El Chaparral. / Víctor Castro

El incendio tenía "mala pinta"

El incendio se ha originado en la interfaz urbano-forestal y, al ser consultado por las viviendas, el técnico del Infoca admite que "por la noche tenían un poquito más de respeto, pero no ha habido más riesgo". Al ser informados de la situación, los vecinos de ocho viviendas decidieron abandonar sus casas, según ha informado el gobierno municipal.

José David Pérez opina que "para lo que podía haber sido, no se ha quedado muy grande", y aclara que el siniestro presentaba "mala pinta, las ocho y media es una hora mala (de inicio) porque se reduce la cantidad de medios que pueden trabajar en él". No obstante, pese a la proximidad de la noche, han colaborado en la extinción cuatro medios aéreos, tres camiones, un buldócer y una unidad médica, además de seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y el subdirector del centro operativo, de acuerdo con los datos difundidos por el Infoca en torno a las 22.00 horas de este miércoles.

Por el momento, se desconoce el origen del siniestro, aunque este técnico del Plan Infoca descarta que haya sido provocado por el uso de alguna máquina. "Por aquí hay cámaras, que tienen los propietarios, y de ahí se sacará algo", avanza.

De derecha a izquierda, Jesús Lunar, Alfonso Pérez, Domingo Romero, Pedro Tudela, Paqui Pinilla, Carlos Carrasco y Francisco Muñoz, este jueves junto a El Chaparral. / Víctor Castro

"El suelo está hecho paja"

En el restaurante El Rosal, Francisco Muñoz, un vecino de la zona, ha afirmado que la residente que dio la voz de alarma sobre el fuego observó a personas corriendo en las inmediaciones. En líneas generales, los vecinos destacan la labor del grupo local de pronto auxilio Siete fincas, que "fueron los primeros en llegar", señala. Junto a Francisco, otro compañero ciclista, Jesús Lunar, admite que "es un privilegio disfrutar de esta zona y es una pena tener que andar pendientes de los incendios".

En el mismo establecimiento, otra vecina de Las Jaras, Mariló Doncel, confirma que ayer estaban "un poco asustados, porque había mucho viento, pero el equipo de las Siete fincas adelanta mucho trabajo hasta que llegan los bomberos del Infoca, que actuaron muy bien", agradece. Mariló asegura que los residentes "respetamos mucho las medidas de prevención, porque el suelo está hecho paja, y como algún vecino vea una barbacoa, llamamos la atención".

Mariló Doncel y Óscar Martínez, este jueves en el restaurante El Rosal. / Víctor Castro

Lorena Solís, trabajadora de El Rosal, comenta que el restaurante estuvo ayer cerrado por descanso, aunque ella es vecina de Las Jaras. "Sobre las ocho empezamos a ver el humo y ya estuvimos pendientes. Gracias a Dios, no llegó a nada. Todo el mundo habla muy bien de los voluntarios que hay aquí", destaca.